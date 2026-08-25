Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti.

“Jolene” ve “I Will Always Love You” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Parton’ın ölüm haberini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.

PARTON ANISINA ABD’DE BAYRAKLAR YARIYA İNECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’dan yaptığı açıklamada Parton anısına ABD genelinde bayrakların bir hafta boyunca yarıya indirilmesi emri verdiğini açıkladı. Trump açıklamasında şunları söyledi:

“Country müziğin ve çok daha fazlasının gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan Dolly Parton’ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Bu, milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibisi hiç olmadı, bir daha da olmayacak. Dolly’nin anısına, bu akşam saat 18.00’den itibaren ABD genelinde Amerikan bayraklarını bir hafta boyunca yarıya indireceğim. Huzur içinde uyu, Dolly! Dünya seni seviyor.”

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KONSERLERİNİ ERTELEMİŞTİ

Parton, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahnelerden uzak kalmıştı. Geçtiğimiz yılın sonlarında Las Vegas’taki konser serisini ertelemek zorunda kalan Parton, bazı operasyonlar geçireceğini ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.

Parton’ın kız kardeşi Freida Parton da ekimde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şarkıcının zor bir süreçten geçtiğini belirterek hayranlarından dua istemişti. Parton ayrıca eylülde geçirdiği böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle de Dollywood’daki etkinliğe katılamamıştı.

DOLLY PARTON KİMDİR?

Dolly Parton, 19 Ocak 1946’da ABD’nin Tennessee eyaletindeki Sevier County’de doğdu. 12 çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olan Parton, müziğe küçük yaşta başladı ve henüz çocukken yerel radyo ve televizyon programlarında şarkı söyledi.

Parton, 1960’ların sonlarında country müzik dünyasında tanınmaya başladı. 1970’lerde yayımladığı Jolene ve I Will Always Love You gibi şarkılarla uluslararası üne kavuştu. I Will Always Love You, daha sonra Whitney Houston tarafından da seslendirilerek dünya çapında büyük bir başarı elde etti.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Parton, 9 to 5, The Best Little Whorehouse in Texas ve Steel Magnolias gibi filmlerde rol aldı. Şarkıcı ve söz yazarı kimliğinin yanında yapımcılık ve iş dünyasında da faaliyet gösterdi.

Parton, 1986’da Tennessee’de Dollywood adlı tema parkını kurdu. Eğitim alanında da çalışmalar yürüten sanatçı, 1995’te çocuklara ücretsiz kitap ulaştırmayı amaçlayan Imagination Library programını başlattı.

Country müziğin en tanınmış isimlerinden biri olan Parton, kariyeri boyunca Grammy ve Country Music Association başta olmak üzere çok sayıda ödül aldı, 2022’de Rock and Roll Hall of Fame’e dahil edildi.