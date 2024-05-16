Rayo Vallecano'da Miguel Crespo belirsizliği sürüyor.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Crespo'nun geleceği Fenerbahçe'de yaşanacak başkanlık seçimi sonrası belli olacak.
Vallecano, Portekizli futbolcunun maaşı yüksek buluyor.
13 maçta Rayo Vallecano forması giyen Crespo ile ilgilenen yabancı kulüpler olduğu gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'nin 2021 yılında Portekiz ekibi Estoril Praia'dan transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli formayla 80 maça çıkıp 5 gole imza atmıştı.