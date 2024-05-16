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Fenerbahçe'nin 2021 yılında Portekiz ekibi Estoril Praia'dan transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli formayla 80 maça çıkıp 5 gole imza atmıştı.

13 maçta Rayo Vallecano forması giyen Crespo ile ilgilenen yabancı kulüpler olduğu gelen haberler arasında.

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