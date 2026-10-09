Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, 17 Ekim’e kadar sürecek tatbikat sebebiyle, can ve mal güvenliği açısından “tehlikeli bölge” ilan edilen tatbikatın yapıldığı alan ve çevresine girilmemesi, sürü otlatılmaması, zeytin, harup ve diğer ürünlerin hasat edilmemesi, tarımsal faaliyetlerde bulunulmaması, balık avlanmaması, gezinti yapılmaması ve köpek gezdirilmemesi uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, helikopter uçuş, iniş ve kalkışlarına engel teşkil edebilecek, su römorkları ve diğer benzer malzemelerin bölgeden uzaklaştırılması gerektiği belirtildi.

-“Tehlikeli bölge” ilan edilen alanın sınırları

Tatbikat bölgesinin sınırları, “Batıda Koruçam Burnu sahil boyu, doğuda Sadrazamköy batısındaki asfalt yol ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattı, kuzeyde Anten/Deniz Feneri ile tatil köyüne kadar olan sahil boyu ve denizde 10 kilometrelik alan, güneyde ise Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar uzanan yolun kuzeyi arasında kalan bölge” olarak açıklandı.