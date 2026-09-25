Gündem Kıbrıs Özel Haber

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda karma oyun kaldırılması ve iki seçimin bir arada yapılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Mamülcü, “Bu siyasi bir manevradır. Özellikle karma oy sistemimizde karmaşaya neden olduğu ve birçok oy yandığı için karma oyun kalkması gerekirdi. Mevcut seçim sisteminde hem YSK’nın altyapısının yetersiz olması hem de vatandaşlarımızın bu karmaşık sistemde nitelikli bir şekilde oyunu kullanamaması sebebiyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Bence doğru da yapılmıştır. Bununla birlikte iki seçimin bir arada yapılması da doğru bir seçenek olmuştur. Çünkü çok yakın olan iki tarihte olan seçim vardı. İnsanların derdi artık seçim değil geçimdir. Dolayısıyla seçimlerin bir an önce yapılması ve vakit kaybetmeden önümüze bakmamız gerekiyor. Bundan sonra siyasetin daha temiz, daha dürüst ve hesap verilebilirlik kısmında daha şeffaf olması gereken insanların parlamentoya gelmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yaptıkları siyaset muhalefetlikten çıktı, aktivist bir hale geldi”

Konuşmasının devamında Mamülcü, “Bu söylediklerim sadece iktidarla ilgili değil, muhalefetle de ilgilidir. İktidar ne kadar başarılı olursa muhalefet de o kadar başarılı olur. Şuanda bizim elimizde çok başarısız bir muhalefet var. Ete kemiğe dokunmayan, etkisiz ve gereksiz bir haldedirler. Eğer böyle olmasalardı, şuanda birçok sıkıntının çözülmesi için ortaya fikir koyabilirlerdi. Muhalefet etkisiz ve yetkisiz kaldığı için şuandaki başımıza gelen sıkıntılarda fikir koyabilirlerdi. CTP adeta aktivist bir kulüp gibi davranıyor. Yaptıkları siyaset muhalefetlikten çıktı, aktivist bir hale geldi. Dolayısıyla biz gerçekçi bir muhalefetin, iktidarın ve ülkemize yakışır bir parlamentonun olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Milletvekilliği adaylığı: Ekibimizle birlikte parlamentoda yer almak için çalışacağız

Yaklaşan seçimlerde milletvekilliği konusunda aday olup olmamasının sorulması üzerine Mamülcü, “30 yıldır sivil toplum örgütçülüğü yapıyorum. 30 yıldır yaptığım çalışmalarda birçok birlik, dernek ve kademede yer aldım. Çalışma arkadaşlarımla birlikte en yüksek faydada bu işleri yaptık. Bundan sonra da ekibimizle birlikte parlamentoda yer almak için çalışacağız ve bu göreve de talip olacağız. Çünkü sivil toplum örgütçülüğü ile bir noktaya kadar gidebiliyorsunuz. Halkımız da bunu görüyor. Bugüne kadar yaptığımız projelerle birçok insana dokunduk, önemli projeleri ülkemize getirdik. Hala daha getireceğiz ve birçok projemiz var. Sivil toplum örgütçülüğünde yaptığımız faaliyetler ortadadır. Bugün İŞAD en muteber dernektir ve ortaya koyduğu değerler de en yüksek derecededir. Gerek KKTC’de gerekse Türkiye’de İŞAD’ın gördüğü değer en üst seviyededir” dedi.

“Ülkemize katma değer sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

İŞAD’ın çalışmaları hakkında da programda bilgi veren Mamülcü, “8-11 Eylül tarihlerinde İzmir’de Yaş meyve sebze fuarında yer aldık. İŞAD olarak orada 4 kadın kooperatifin orada yer alması için uğraştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kadın elinin orada ne kadar üretken olduğu göstermek için çaba gösterdik ve bunun da sonucunu aldık. Yapılan sergilerde orada ürünleri ve emekleri ile göz doldurdular. Fuarın en gözde ilgi odağıydılar. Yapacağımız bundan sonraki çalışmalarda Kıbrıs’ın üretken kadınının temasını daha yüksek seviyelere taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz bu fuarlarla dünyanın birçok ülkesinde de yer alıyoruz. Biz sadece ekonomik bir birlik değiliz. Spor, sanat, eğitim ve diğer her alanda da faaliyet gösterecek esnekliğe sahibiz. Birçok çocuğumuza eğitim yılı başında başlangıç bursu verdik. Sanat alanında faaliyetlere destek verdik ve sporda sponsorluklarımız oldu. Tüm bu girişimleri ülkemizin değerini daha da artırmak için gerçekleştirdik. Fuarlarımızda da hem üretken insanımızın niteliğini göstermek hem de ülkemize bir katma değer sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.