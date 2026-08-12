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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, dün KTAMS’ta “Harekete geç genç” sloganıyla 21’nci Olağan Kurultay’ını gerçekleştirdi. CTP Gençlik Örgütü başkanlığına yeniden İsmail Barbaros seçildi. Kurultaya Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda Gençlik Örgütü üyesi katıldı. Gençlik Meclisi’nin de seçimle belirlendiği kurultayda, Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren EDON Gençlik Örgütü temsilcileri de katılarak destek verdi. Kurultayda Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Gençlik Örgütü Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Barbaros konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurultayda, faaliyet raporu ve mali raporlar okundu. Ardından organlara aday olanların tanıtımı gerçekleşti ve Gençlik Örgütü Başkanlığı ile Gençlik Meclisi seçimi yapıldı. Kurultay, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Divan Kurulu’nda; Divan Başkanı: Mustafa Sipahi, Başkan Vekili: Devrim Ayaeş, Sekreter: Hüseyin Kısaoğlu, Bener Erkmen, Ezgül Babahan yer aldı. Kurultaya ayrıca Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği (IUSY) de mesaj gönderdi. Mesajda, dayanışmayı büyütmek ve ortak mücadeleyi sürdürmek amacıyla bir araya gelinen kurultayı selamlandığı belirtilerek IUSY’nin bu kararlı yürüyüşünce CTP Gençlik Örgütü’nün yanında olduğu vurgulandı.

SILA USAR İNCİRLİ: HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ VE BUNU GENÇLERLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada, CTP’nin gençlerin örgütlenmesinden doğan bir parti olduğunu ve partinin gençlere çok şey borçlu olduğunu vurguladı. “Gençler için biz ne yapıyoruz?” sorusunun esas alınması gerektiğini belirten İncirli, gençlerin ülkede kendilerine yer bulmakta, iş sahibi olmakta, barınmakta ve geleceklerini kurmakta ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. CTP’nin gençlere yönelik politikalarının uzun süredir titizlikle hazırlandığını ifade eden İncirli, “CTP’nin kuracağı halkın iktidarında bu karanlığı biz aydınlığa çıkaracağız ve gençlerimize yer açacağız” dedi. CTP’nin alacağı kararlarda gençler üzerindeki etkileri gözeteceğini ve gençlerle ilgili konularda gençlik örgütleriyle istişare edeceğini kaydeden İncirli, farklılıkları kucaklayan ve hiçbir genci dışlamayan bir gençlik hareketinin önemine dikkat çekti. Kıbrıs’ta barışın gençler açısından taşıdığı öneme de değinen İncirli, “Burası bizim memleketimizdir ve biz bu memlekette barış içerisinde yaşamak istiyoruz. CTP halkın iktidarını kuracak ve bunu gençlerle birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

İSMAİL BARBAROS: CTP, GENÇLERE YÖNELİK POLİTİKALARIYLA HAZIRDIR

CTP Gençlik Örgütü Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Barbaros, kurultayda yaptığı konuşmada, geride kalan dönemde gençlerin örgüte katılımını artırmak, kırsal örgütlenmeyi güçlendirmek, uluslararası ilişkileri geliştirmek ve farklı gençlik oluşumlarıyla bağları büyütmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Gençlik Örgütü organlarına aday olanların yaş ortalamasının 24 olduğuna dikkat çeken Barbaros, Kıbrıs’ta barış ve çözüm mücadelesinin gençlerin ortak iradesiyle güçleneceğini vurguladı. CTP’nin gençlere yönelik iş kurma, girişimcilik, burs, barınma, ulaşım ve istihdam politikalarının hazır olduğunu ifade eden Barbaros, gençlerin geleceklerini bu topraklarda kurabilmeleri için örgütlü mücadelenin önemine işaret etti. “Ayağa kalkın, harekete geçin yoldaşlar” sözleriyle gençlere seslenen Barbaros, “Bu çürümüş düzenin yaydığı karanlık, bu memleketin aydın gençlerinin örgütlü mücadelesinin ışığı karşısında yok olmaya mahkumdur” dedi.

CTP Gençlik Meclisi, aşağıdaki isimlerden oluştu:

Adil Öztürk Mercimekçi, Ahmet Köseoğlu, Ahmet Kürt, Ali Etem Kaplan, Aysel Amir, Barış Babahan, Berk Ortunç, Berkan Bengihan, Berke Sarcan, Deniz Kim, Deniz Miralay, Duru Öykün, Dünay Laçin Soyal, Enç Yılmaz, Gonca Güven, Gülcan Güneysu, Helin Havva Aslan, Hüseyin Öksüzoğlu, Irmak Denizcioğlu, Mehmet Hoca, Melcen Karabenli, Mustafa Özgören, Mustafa Taşkın, Nihat Öztümen, Selçuk Görsay, Sevil İlgililer, Sonay Demirpençe, Tual Nacisoy, Zalihe Yaradanakul, Zekai Serdar

CTP Gençlik Örgütü Denetleme Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu:

Baran Aydemir, Melisa Tanır Ayaeş, Şerife Gülderen