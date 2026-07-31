Yeni yönetim kurulu Berk Öreç, Burcu Kurtcebe, Cenk Apaydınlı, Ural Başoğlu, Vedat Ergel ve Zekai Serdar’dan oluştu. Kongreye milletvekilleri ve çok sayıda partili genç katıldı. Faaliyet raporunun okunmasının ardından başkan ve yeni yönetim kurulu belirlendi.

İsmail Barbaros: Gençlerin sorunlarını birlikte çözeceğiz

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros burada yaptığı konuşmada, Lefke'de gençlik örgütlenmesini güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını belirterek, kırsal bölgelerde örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs ziyaretinin ardından çözüm sürecine ilişkin umutlu olduklarını ifade eden Barbaros, amaçlarının gençlerin ülkeyi terk etmek zorunda kalmayacağı, sürdürülebilir, adil ve sağlıklı bir düzenin kurulması olduğunu söyledi. Lefke'deki gençlerin yaşadığı sorunların doğrudan Gençlik Örgütü'nün gündemine taşınmasının önemini vurgulayan Barbaros, gençlere örgütte ve merkez yönetiminde görev almaları çağrısında bulundu. Yerel seçimlerin takviminin belli olduğunu, genel seçimlerin de yaklaştığını kaydeden Barbaros, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin iktidara yürüdüğünü belirterek, gençlerin hem bölgelerinde hem de partinin geleceğinde aktif rol üstlenmelerini istedi. Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Barbaros, görev alacak gençlerle dayanışma içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Tuncay Sarıyer: CTP ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak güç

CTP Lefke İlçe Örgütü Başkanı Tuncay Sarıyer de konuşmasında önlerinde zorlu bir seçim süreci bulunduğunu belirterek, gençlik örgütü, kadın örgütü, ilçe yönetimi ve köy örgütleriyle birlikte seçimlere hazır hale gelmek için çalıştıklarını söyledi. İlçe yönetiminin göreve geldiği günden bu yana aralıksız çalıştığını ifade eden Sarıyer, yeni görev alacak gençlerle birlikte hem ilçede hem de ülke genelinde başarı elde etmek için el birliğiyle mücadele edeceklerini vurguladı. CTP'nin ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak güç olduğunu ifade eden Sarıyer, örgütlerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü, toplumun CTP'ye inandığını ve ilk seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tek başına iktidara geleceğine inandığını söyledi. Konuşmasının sonunda kongrenin hayırlı olmasını dileyen Sarıyer, yeni dönemde görev alacak gençlere başarılar diledi.

Ali Oktay: Örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz

CTP Gençlik Örgütü Lefke İlçe Başkanlığı görevini devralan Ali Oktay, önlerinde yerel ve genel seçimler olmak üzere iki önemli seçim bulunduğunu belirterek, gençlik örgütünün bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi. Gençlik örgütünü daha da güçlendireceklerini kaydeden Oktay, gençleri Cumhuriyetçi Türk Partisi çatısı altında buluşturacaklarını, diğer örgütlerle birlikte hareket ederek örgütlü mücadeleyi büyüteceklerini ve gençlere güçlü bir örgüt yapısı bırakmak için çalışacaklarını belirtti.