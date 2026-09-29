CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Gençlik Örgütü öncülüğünde Lefkoşa'da düzenlenen etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, gençlere hitaben; "Size liyakatin esas alındığı, kendi hayatınızı özgürce kurabileceğiniz bir ülke yaratacağız.” dedi.

Çalıştaylarda, doğrudan gençlerin kaleme aldığı vizyon belgesinde; vicdani retten sosyal konut hamlesine, liyakat odaklı dijital istihdamdan asgari ücrete endeksli bursa kadar 5 ana başlıkta projeler yer aldı.

-İNCİRLİ: “GENÇLERİN KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE SÖZ SAHİBİ OLDUĞU BİR ÜLKE YARATACAĞIZ”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin kendi ayakları üzerinde durabildiği, hayatlarını özgürce kurabildiği ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olduğu bir ülke yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak nitelikli bir dönüşümü hayata geçireceklerini belirten İncirli, gençlerin istihdamda ayrımcılığa uğramadığı, torpil yerine liyakatin esas alındığı bir düzen kuracaklarını vurguladı.

İncirli, yurt dışına giden gençlerin geri dönüşünün önünü açacaklarını belirterek, “Gençlere kendi ülkelerinde alan açacak şekilde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kuracakları yönetimin şeffaf, hesap veren, katılımcı ve gençlerin denetimine açık bir yapıda olacağını da kaydeden İncirli, gençlerin bilimde, sanatta, kültürde, sporda ve iş yaşamında dünyayla bütünleşmelerinin önündeki engelleri kaldıracaklarını vurguladı.

-BARBAROS: “GENÇLERİN KENDİ ÜLKELERİNDE GÜVENLİ BİR GELECEK KURABİLMELERİNİ HEDEFLİYORUZ”

Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros da etkinlikte gerçekleştirdiği sunumda, Gençlik Vizyonu kapsamında hazırlanan politika ve projeleri paylaştı.

Gençlerin işsizlik, liyakat, eğitim, barınma ve ekonomik bağımsızlık başta olmak üzere karşı karşıya kaldığı sorunlara yönelik somut çözüm önerilerini anlatan Barbaros, gençlerin kendi ülkelerinde güvenli bir gelecek kurabilmelerini hedeflediklerini vurguladı.

Barbaros, gençlerin iş olanaklarına şeffaf ve liyakat esaslı biçimde erişmesini sağlayacak Toplumsal Dijital İstihdam Platformu, genç girişimcilere yönelik finansman modelleri ve asgari ücrete endeksli burs sistemine dair bilgi verdi.

Gençlerin barınma sorununa yönelik Gençlik Sosyal Konut Hamlesi ile ilk kez ev sahibi olacak gençlere düşük veya faizsiz uzun vadeli kredi olanakları yaratılmasının hedeflendiğini aktaran Barbaros, genç üreticilerin tarım ve hayvancılıkta desteklenmesine yönelik projeleri de anlattı.

Barbaros, ayrıca gençlerin girişimcilik, dijitalleşme, kültür-sanat ve karar alma süreçlerinde daha etkin yer almasına yönelik politikaların yanı sıra yurt dışındaki eğitimli Kıbrıslı Türk gençlerin ülkeye dönüşünü destekleyecek projelere de yer verdi.

Etkinlikte, Kıbrıs Türk gencinin mevcut sistemin bir göz ardı edileni olarak değil, “Yeni bir ekosistemin tasarımcısı” olarak konumlandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, CTP’nin Gençlik Vizyonu’nun farklı toplumsal kesimlerden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda ortaya çıkan görüş, öneri ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildiği de kaydedildi.

Açıklamada, çalıştaylar kapsamında oluşturulan gençlik masalarında bir araya gelen gençlerin, karşı karşıya oldukları sorunları ve çözüm önerilerini birlikte tartışarak politika geliştirme sürecine doğrudan katkı koydukları belirtildi.

Etkinlik, gençlerin görüş, soru ve önerilerini doğrudan paylaşma fırsatı bulduğu soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

-GENÇLİK VİZYONU POLİTİKALARI

CTP’nin Gençlik Vizyonu kapsamında gençlerin istihdamdan eğitime, barınmadan üretime, girişimcilikten karar alma süreçlerine katılımına kadar yaşamın farklı alanlarına yönelik politikaları beş ana başlıkta sıralandı.

Açıklamada, Gençlik Vizyonu politikaları şöyle ifade edildi:

“Ekonomi, Emek ve Yenilikçi İstihdam Politikaları: Toplumsal Dijital İstihdam Platformu, Esnaf ve Zanaatkâr Gelişim Seferberliği, Liyakat Odaklı Genç İstihdam Ofisi; Eğitim ve Fırsat Eşitliği Politikaları: Burs Sisteminde Reform ve Ekonomik Güvence, Barış Kültürü ve İki Toplumlu Akademik İş Birliği; Barınma Hakkı, Sosyal Destekler ve Üretim Politikaları: Barınma Hakkı ve Gençlik Sosyal Konut, Gençlik Dairesi, Emekçi Gençlik: Tarım ve Hayvancılık Teşvikleri, Girişimcilik ve Mekânsal Destekler, Dijital Dönüşüm ve Dünya ile Buluşma Stratejileri, Sanatsal Üretim ve Genç Sanatçı Destekleri; Kıbrıs Sorunu, Nüfus ve Göç Yönetimi Politikaları: Start-Up Destek Programı, Savaş Dilinden Barış Dilimize Dönüşüm; İnsan Hakları ve Askerlik Reformu: Mükellef Hakları ve Ücret İyileştirmesi, Vicdani Ret ve Alternatif Sivil Hizmet Modeli, Erişilebilir Bedelli Askerlik ve Eğitim Entegrasyonu, Kamu Gençlik Birimi ve Yönetime Katılım.”