CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, festivalde, stantları gezen İncirli, etkinlikleri izledi ve yurttaşlarla sohbet etti. Gala Gecesi’ne, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve milletvekilleri de katıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, festivalin birlik ve dayanışma ruhunu yansıttığını belirterek, CTP’nin yönettiği belediyelerin katılımcı ve insan odaklı yönetim anlayışıyla örnek olduğunu vurguladı.

Festivalde, 11 köyün gençlerinin meşaleleri büyük bir gururla taşıdığını, el birliğiyle yakılan meşalelerin geleceği aydınlattığını söyleyen İncirli, Dikmen Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla önemli yatırımlara imza attığını, belediyenin çok yönlü olduğunu ve sosyal belediyecilik anlayışıyla da örnek olduğunu vurguladı.

İncirli, belediyenin her yaştan yurttaşın ihtiyaçlarını gözeten hizmet anlayışıyla da öne çıktığını söyledi.

CTP’nin yönettiği belediyelerin katılımcı, şeffaf ve insan odaklı yönetim anlayışıyla yerel yönetimlerde fark yarattığını belirten Sıla Usar İncirli, Dikmen Belediyesi'nin de sosyal belediyecilik anlayışıyla yurttaşların yaşamına doğrudan dokunan hizmetleri başarıyla hayata geçirdiğini ifade etti.

Gençlere yönelik spor ve sosyal faaliyetlerin önemine de değinen İncirli, Dikmen Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarının gelecek kuşaklara yapılan önemli yatırımlar olduğunu ifade etti.