“Şimdi Söz Bizde” sloganıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeni döneme hazır olduklarını belirterek, “Önce kötüye gidişi durduracağız. Ardından kurumları, kamu hizmetlerini ve ekonomiyi iyileştireceğiz. Sonra kalıcı reformlar, yatırımlar ve yeni politikalarla geleceği birlikte kuracağız” dedi.

Programın ana yaklaşımı “Dürüst Yönetim, Güçlü Hizmet, Güvenli Gelecek” olarak açıklanırken; yolsuzlukla mücadele, ekonomi ve hayat pahalılığı, sağlık ve eğitim, kamu reformu ile nüfus, muhaceret ve güvenlik yeni dönemin beş temel başlığı olarak sıralandı.

“İktidara hazırız”

Basın toplantısında konuşan İncirli, CTP’nin iktidara hazır olduğunu söyledi.

İncirli, “Hedefimiz bir kesimin öteki kesime üstün geldiği bir iktidar kurmak değil; toplumun geniş kesimlerinin kendini içinde gördüğü kapsayıcı bir yönetim anlayışıdır” ifadelerini kullandı.

CTP’nin Metron Kamuoyu Araştırma Şirketi’ne şubat, mayıs ve ağustos aylarında üç araştırma yaptırdığını belirten İncirli, 15-24 Ağustos tarihleri arasında bin kişilik örneklemle gerçekleştirilen son araştırmanın sonuçlarına göre CTP’nin birinci parti olduğunu ve Meclis’te çoğunluğu sağlayabilecek konumda bulunduğunu söyledi.

Birinci öncelik: İyi ve dürüst yönetim

CTP’nin ilk önceliği iyi ve dürüst yönetim ile yolsuzlukla mücadele olarak açıklandı.

Bu kapsamda Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kurulması, seçilmişler ile üst düzey atanmışların mal beyanlarının etkin şekilde denetlenmesi, Sayıştay ve diğer denetim kurumlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kamu İhale Yasası başta olmak üzere ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, e-teftiş ve dijital denetimin geliştirilmesi ve yolsuzlukla mücadelede görev alan kurumlar arasında Başbakanlık düzeyinde koordinasyon sağlanması da programda yer aldı.

İkinci öncelik: Hayat pahalılığı ve üretken ekonomi

İkinci başlık ekonomi ve hayat pahalılığı oldu.

CTP, yalnızca ücret artışlarıyla alım gücünün korunamayacağını belirterek üretim, rekabet, piyasa denetimi, enerji maliyetleri, kayıt dışılıkla mücadele ve sosyal desteklerin bütünlüklü bir ekonomik program içerisinde ele alınacağını açıkladı.

Orta vadeli mali program hazırlanması, enerji maliyetlerinin öngörülebilir hale getirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi, yerli katma değerin artırılması ve kayıtlı, güvenceli istihdamın geliştirilmesi hedefleniyor.

İncirli, “Hedefimiz gerçeği yansıtmayan büyüme rakamları değil, büyümenin emeğe, aileye, esnafa ve genç kuşaklara yansıdığı gerçek kalkınmadır” dedi.

Üçüncü öncelik: Sağlık ve eğitim

Sağlık ve eğitimde kamusal dönüşüm programın üçüncü önceliği olarak açıklandı.

Sağlıkta birinci basamak hizmetlerin güçlendirilmesi, sağlık merkezlerinin hekim, laboratuvar ve röntgen olanaklarının geliştirilmesi, acil servislerde standart triyaj sistemine geçilmesi ve İlaç Takip Sistemi kurulması hedefleniyor.

Genel Sağlık Sigortası’nın kademeli olarak hayata geçirilmesi, dijital sağlık sisteminin kurulması, kamu hastanelerinde tam gün çalışma modelinin geliştirilmesi ve kapatılan diyabet merkezlerinin yeniden açılması da programda yer aldı.

Eğitim alanında ise tam gün eğitime geçiş için beş yıllık kademeli dönüşüm planı hazırlanması, dört yaş grubunda yüzde 100 okullaşma, mesleki eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi ve yükseköğretimde kalite ile denetimin artırılması öngörülüyor.

Dördüncü öncelik: Daha az bürokrasi

CTP’nin dördüncü önceliği kamu reformu oldu.

Başvuru, izin, ruhsat, ödeme ve belge süreçlerinin sadeleştirilmesi, gereksiz belge ve onay aşamalarının kaldırılması hedefleniyor.

Parti, dijitalleşmenin mevcut bürokrasinin yalnızca bilgisayar ortamına aktarılması anlamına gelmeyeceğini belirterek, öncelikle işlemlerin sadeleştirileceğini, ardından kamu kurumlarının veri paylaşabildiği bütünleşik bir dijital sisteme geçileceğini açıkladı.

Beşinci öncelik: Nüfus, muhaceret ve güvenlik

Programın beşinci başlığını nüfus, muhaceret ve toplumsal güvenlik oluşturdu.

İncirli, kapsamlı nüfus sayımının hazırlık süreciyle birlikte 15-18 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Demografik Envanter ve Birleşik Nüfus Veri Sistemi kurulması, ülkeye girişlerde elektronik ön bildirim sistemine geçilmesi, çalışma ve ikamet izinlerinin dijital kayıt zinciri üzerinden takip edilmesi hedefleniyor.

İşgücü Havuzu oluşturulması, Bakanlar Kurulu’nun istisnai yurttaşlık yetkisinin sınırlandırılması ve yurttaşlık kararlarının daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi de programda yer aldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele ise toplumsal güvenlik politikalarının temel başlıklarından biri olarak açıklandı.

“Toplumsal uzlaşıyı ülke yönetimine taşıyacağız”

İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan toplumsal uzlaşıyı ülke yönetimine taşımayı hedeflediklerini belirtti.

CTP’nin yeni dönem yaklaşımının üç aşamadan oluştuğu ifade edildi:

Önce kötüye gidişi durdurmak, ardından kurumları ve kamu hizmetlerini iyileştirmek, sonrasında ise kalıcı reformlar, yatırımlar ve yeni politikalarla geleceği kurmak.

Parti ayrıca Kıbrıs’ta çözüm ve barış iradesi, Avrupa Birliği’ne kurumsal hazırlık ve dünyayla bütünleşmeyi siyasal vizyonunun parçaları olarak tanımladı. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin ise karşılıklı saygı ve kurumsallık temelinde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

“Hiçbir genç geleceğini bavula sığdırmak zorunda kalmayacak”

İncirli, Ortak Gelecek Programı kapsamında her öncelik için sorumlu kurumun, uygulama takviminin, kullanılacak kaynakların ve başarı ölçütlerinin önceden belirleneceğini söyledi.

Çalışmaların ilerleme durumunun düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirten İncirli, gençlere yönelik mesajında şu ifadeyi kullandı:

“Söz veriyoruz: Hiçbir genç geleceğini bavula sığdırmak zorunda kalmayacak.”

İncirli, programın ülkenin dört bir yanında ve ilgili paydaşlarla paylaşılacağını, seçim tarihine kadar kamuoyuna kapsamlı şekilde sunulacağını belirtti.

“Kirli yönetim gidecek”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeni dönem programını açıklarken mevcut yönetime yönelik eleştirilerde de bulundu.

İncirli, “Dar bir çıkar grubunun yönetimi sona erecek; ülke kurallı, liyakatli, planlı ve hesap veren bir yönetim anlayışıyla yönetilecek” dedi.

Mevcut yönetim dönemine ilişkin rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, usulsüzlükler, kayırmacılık, partizanlık, ihalelere fesat karıştırma ve kamu kaynaklarının israfı gibi eleştirileri gündeme getiren İncirli, şeffaflığın, liyakatin ve kurumsal yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Yeni dönemde temel hedeflerden birinin halkın yönetime duyduğu güveni yeniden tesis etmek olduğunu belirten İncirli, kamu kaynaklarının toplum yararına kullanılacağını, karar alanların gerekçelerini açıklayacağını ve kamu kaynağını kullananların hesap vereceğini ifade etti.

İncirli açıklamasını, “Şimdi Söz Bizde! Dürüst Yönetim, Güçlü Hizmet, Güvenli Gelecek” sözleriyle tamamladı.