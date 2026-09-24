CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat toplantıda hazır bulunarak konuşma yaptı.

Toplantıya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Lapta Alsancak (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu’nun yanı sıra birçok milletvekili ve partililer katıldı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli yaptığı konuşmada, “Değişimin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

-Mehmet Ali Talat: “Kritik bir süreçteyiz”

KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat kitle toplantısında yaptığı konuşmada, “Süreç, Kıbrıs Türk halkı için çok önemli ve kritik fakat toplum bu seçimlerden sonra tarihinin en güzel günlerini yaşayabilir. Gelecek son derece başarılı ve umut dolu, bunun için de çok çalışmamız gerekiyor.” dedi.

-İncirli: “Dürüst ve şeffaf bir yönetim kuracağız”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de, kritik bir eşikte olunduğunu belirterek “6 Aralık büyük bir gün olacak. Değişim zamanı geldi. CTP, emeğin, barışın, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün, dürüst ve şeffaf bir yönetim düzeni kuracak.” dedi.

Yerel seçimlerde de büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerini ifade eden İncirli, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hareket edeceklerini söyledi. “Kökeni ne olursa olsun, nerede doğmuş olursa olsun, inancı ne olursa olsun biz bugüne kadar yaptığımız gibi insanları ayırmayacağız. Toplumun tüm kesimlerinin umudu CTP'dir.” diyen İncirli, CTP’nin sorumluluğunun büyük olduğuna dikkat çekti.

Son yedi yılda insanların ülkelerine olan inancının ve güveninin zedelendiğini, gençlerin göç ettiğini ve adalet duygusunun hırpalandığını ifade eden İncirli, CTP’nin bütün bunları yeniden inşa etmek için hazırlandığını vurguladı.

-“Halkın iktidarını kuracağız”

İncirli, yolsuzlukla mücadeleyi ülkenin geleceğinin kurulması açısından kilit noktalardan biri olarak gördüklerini belirterek “Biz dürüst bir yönetim kuracağız.” ifadelerini kullandı.

Halkın ve devletin kaynaklarının yol, okul, hastane ve diğer kamu hizmetleri için kullanılması gerektiğinin altını çizen İncirli, eğitim ve sağlıkta da kurumsal ve yapısal dönüşümleri gerçekleştireceklerini söyledi. Kamu hizmetlerini güçlendireceklerini vurgulayan İncirli, “İlk yapacağımız iş insanların yeniden bu ülkeye güven duymasını sağlamaktır. Bu güven duyulacak yönetimi de CTP iktidarı sağlayacaktır.” dedi. İncirli, güvenin yeniden tesis edilmesiyle ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak ayağa kalkacağını ifade etti.

-Kişi: “CTP seçime hazır, biz bu ülkeyi yönetmeye hazırız”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi kitle toplantısında yaptığı konuşmada, CTP’nin seçime ve ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu vurgulayarak, “CTP seçime hazır. Biz bu ülkeyi yönetmeye hazırız.” dedi.

Tarihe geçecek bir zafer elde edeceklerinden emin olduklarını ifade eden Kişi, “Hep birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Politikalarımızı da adım adım kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı. Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Kişi, Girne bölgesindeki üç CTP’li belediyeden gurur duyduklarını ifade ederek, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ni de CTP’nin “Herkes için Hizmet” anlayışıyla buluşturacaklarının altını çizdi.

-Ongun Talat: “CTP iktidarı ile beraber yeni bir dönem başlayacak”

Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ise son yedi yılda yaşananlara işaret ederek, CTP’nin Meclis’te ve sahada mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti. “Seçim dönemine girdik. Çok kötü bir film yaşıyoruz.” diyen Talat, CTP iktidarı ile beraber yeni bir dönemin başlanacağını söyledi.

Girne’deki yerel yönetim deneyimini merkezi hükümete taşımak istediklerini ifade eden Talat, CTP’nin halkın her kesimiyle birlikte yürüdüğünü ifade etti.