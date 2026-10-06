Dome Hotel’de yapılan etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, birbirinden değerli adaylarla yola çıktıklarını kaydederek, “Yeni bir dönemi hep birlikte kuracağız.” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, aday adayları etkinlikte parti üyelerine kendilerini tanıttı. Etkinliğe CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Konuşmasında halkın karar verdiğini, CTP’nin iktidar yürüyüşünü başlattığını söyleyen İncirli, CTP’nin hem seçimlere hem de iktidar sorumluluğunu taşımaya hazır olduğunu kaydetti.

Partinin uzun yıllardan gelen bilgi birikimiyle ülkeyi geleceğe taşıyacaklarını belirten incirli, “Çok az kaldı, bu karanlık gidecek, bu kötü gidişat duracak ve bu memleketi yeniden ayağa kaldıracağız.” dedi.

- “Biz sadece seçim gününe değil, seçimden sonraki güne hazırlanıyoruz”

İncirli, aday adaylarının da belirlenen hedef doğrultusunda sorumluluk üstlendiğini belirterek, ülkeyi toplumun tüm kesimleriyle birlikte yöneteceklerini söyledi.

“Sadece partililerimizin değil, ülkenin tüm kesimlerinden insanların bizimle birlikte olacağı bir seçim olacak.” ifadelerini kullanan İncirli, seçim sürecinde toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

İncirli, “Biz sadece seçim gününe değil, seçimden sonraki güne hazırlanıyoruz.” diyerek, sahada yurttaşlara ülkeyi hangi yönetim anlayışıyla yöneteceklerini ve hayata geçirecekleri politikaları anlattıklarını belirtti.

Devlet kurumlarında eşit hizmet, liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirliği esas alacaklarını ifade eden İncirli, yönetim anlayışlarının bu ilkeler üzerine kurulacağını kaydetti.