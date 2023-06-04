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CTP’den yapılan açıklamaya göre, heyette CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milletvekili adayı Sami Özuslu, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleriyle, partililer yer aldı.

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