CTP’den yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası’nda gerçekleşen görüşmede sorunlar ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.
Açıklamada, CTP’nin sivil toplum örgütlerine yaptığı ziyaretlerin devam edeceğine dikkat çekildi.
CTP’den yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası’nda gerçekleşen görüşmede sorunlar ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.
Açıklamada, CTP’nin sivil toplum örgütlerine yaptığı ziyaretlerin devam edeceğine dikkat çekildi.
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