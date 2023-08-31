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Açıklamada, CTP’nin sivil toplum örgütlerine yaptığı ziyaretlerin devam edeceğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdenay için düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdenay için düzenlenen törene katıldı

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası’nda gerçekleşen görüşmede sorunlar ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

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