CTP’den yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası’nda gerçekleşen görüşmede sorunlar ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdenay için düzenlenen törene katıldı Cumhurbaşkanı Tatar, Erdenay için düzenlenen törene katıldı

Açıklamada, CTP’nin sivil toplum örgütlerine yaptığı ziyaretlerin devam edeceğine dikkat çekildi. 