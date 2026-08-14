Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) heyetini kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Genel Başkan Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Filiz Besim ve MYK üyesi Murat Şenkul ile Feriha Tel eşlik etti. TAM Parti heyetinde ise Genel Başkan Serdar Denktaş, Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Görüşmede, ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, genel ve yerel seçim konu başlıkları üzerinde duruldu. Siyasi diyalog ve karşılıklı temasın önemine vurgu yapılan görüşme, iyi niyet temennilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.