Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi örgütleri tarafından "Karanlık yeter, ışık ol" sloganıyla düzenlenen eylemlerin dördüncü ve son akşamında Alasya İlkokulu önünde mum yakıldı.

Eylemde, ders kitaplarında yapılan değişiklik ve kamu kaynaklarının yandaşlara dağıtılırken okul binalarının depreme dayanıklı hale getirilmemesi protesto edildi. " 59 Milyon Euro 75 Okul Eder!" ve "Karanlık Yeter Işık Ol" yazılı pankartların açıldığı eylemde, Karanlığa İnat, Eğitimde Yanan Mum Ol", "Yanan Her Hayal, Eğitimde Yeniden Dirilir", " Mum Işığı Sönsede Eğitim Umudu Asla!", "Yanan Her Hayal, Eğitimde Yeniden Diriliş" yazılı dövizler tutuldu. Meşalelerin de yakıldığı eylemde, alkışlarla hükümet protesto edildi.

Eyleme, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Ürün Solyalı, Sami Özuslu ile CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Merkez Yönetim Kurulu Propaganda Sekreteri Birol Karaman,CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Çişe Mevlit ve CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer katıldı.