Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlayan toplumsal mutabakatın yerel seçimlerde de sürdürülmesi ve dayanışmanın devam ettirileceği belirtildi. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, TDP heyeti, CTP’nin İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli’ye, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli’ye ve Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören’e aktif destek vereceğini açıkladı.

Ziyarette CTP heyetinde Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Fide Kürşat, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, MYK üyesi Koral Aşam, CTP İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, CTP Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören ve partililer yer aldı. TDP heyetinde ise Genel Sekreter Redif Ekinci, MYK üyesi Mustafa Emiroğluları, İskele İlçe Başkanı Çağıl Çırakoğlu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ayrıca CTP heyeti, TDP İskele İlçesi ziyareti öncesinde İskele esnafıyla da bir araya geldi. Esnafın görüş ve taleplerini dinleyen heyet, yerel seçimlere ilişkin CTP’nin yaklaşımını paylaştı. CTP İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli de ziyaret sırasında İskele esnafının yoğun ilgisiyle karşılandı.