CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından hükümete 13 soru yönelterek, Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplanması ve Meclis Araştırma Komitesi kurulması çağrısında bulundu.

İncirli, yaşanan facianın devletin insan hayatını korumak amacıyla kurması gereken denetim mekanizmalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.

CTP’nin 3 Eylül’de Cumhuriyet Meclisi’ne sunduğu araştırma önergesi kapsamında Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşen İncirli’ye, Meclis Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Milletvekili Ürün Solyalı eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan İncirli, amaçlarının devam eden adli soruşturmaya müdahale etmek ya da peşinen suçlu ilan etmek olmadığını belirterek, “Yapılması gereken belgeleri ortaya koymak, izin ve denetim zincirinin nasıl işlediğini belirlemek ve varsa idari ve kurumsal ihmalleri açığa çıkarmaktır” dedi.

İncirli, Meclis’in olağanüstü toplanması ve araştırma komitesinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, cevaplanması gereken tüm soruların resmi ve teknik belgelerle açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“Bu sorular yanıtsız kalamaz”

İncirli, hükümete yönelttiği 13 soruyu şöyle sıraladı:

1. Geminin 2024 yılında yeniden seferlerine başlamadan önce uzun süre “laid up”, yani seferden çekilmiş durumda bulunduğu ifade edilmektedir. Geminin uzun süre seferden uzak kalmasının teknik, idari veya hukuki nedenleri nelerdir ve yeniden sefere başlamadan önce hangi kontrollerden geçirilmiştir?

2. Limanlar Dairesi bünyesinde gemilerin denetiminden sorumlu kurul fiilen çalışmakta mıdır? Son beş yıldır gerekli atamaların yapılmadığı iddiası doğruysa, bu süre içerisinde denetimler kim tarafından ve hangi yetkiye dayanılarak yapılmıştır? Son beş yıla ait denetim faaliyet raporları ne göstermektedir?

3. Geminin seyre elverişliliği, yapısal güvenliği ve teknik yeterliliği nasıl değerlendirilmiş ve hangi teknik raporlara dayanılarak kabul edilmiştir?

4. Geminin geçmiş hasarları, bakım ve onarımları incelenmiş midir? İncelenmişse kim tarafından ve hangi raporlara dayanılarak değerlendirilmiştir?

5. Geminin sigortalanması sırasında sigorta eksperleri tarafından yapılan incelemelerde geminin teknik durumuna ilişkin hangi tespitler yapılmıştır? İlgili denetim ve ekspertiz raporları ne söylemektedir?

6. 16 Mayıs 2026 tarihindeki sefer sırasında çekildiği belirtilen ve geminin su aldığı görülen görüntüler yetkili makamların bilgisine ulaşmış mıdır? Ulaşmışsa hangi işlemler yapılmış, ulaşmamışsa bu tür güvenlik sorunlarının bildirilmesi ve takibine ilişkin mekanizma nasıl işlemiştir?

7. Geminin Haziran 2026’da yıllık klas denetiminden geçtiği belirtilmektedir. Bu denetimde su alma veya buna yol açabilecek herhangi bir teknik sorun tespit edilmiş midir? Edilmişse hangi işlemler yapılmış ve geminin sefere devam etmesine hangi teknik değerlendirmeye dayanılarak izin verilmiştir?

8. Mayıs ayında görüntülere yansıyan su alma ile 30 Ağustos’taki facia sırasında görüntülerde görülen su alma arasında teknik bir bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılmış mıdır?

9. Geminin kaptanı ve mürettebatının gerekli ehliyet, sertifika ve mesleki yeterlilikleri mevcut muydu? Bunlar kim tarafından ve hangi usulle kontrol edilmiştir?

10. Facianın yaşandığı gün gemi Girne Limanı’ndan ayrılmadan önce yapılması gereken kontroller yapılmış mıdır? Hangi kontrol listeleri doldurulmuş ve kimler tarafından onaylanmıştır?

11. Geminin Girne Limanı’ndan planlanan çıkış saati ile fiili çıkış saati nedir? Çıkışta bir gecikme yaşanmışsa bunun gerekçesi nedir ve bu durum gemi jurnaline nasıl kaydedilmiştir?

12. Facianın yaşandığı gün geminin Girne Limanı’ndan hareket etmesinden su almaya başlamasına, yan yatmasına ve tamamen batmasına kadar geçen sürenin kronolojisi nedir? İlk yardım çağrısı hangi saatte ve hangi kanaldan yapılmıştır?

13. İlk yardım çağrısından itibaren kurtarma operasyonunun kronolojisi nedir? İlgili kurumlar hangi aşamada haberdar edilmiş ve operasyonun koordinasyonu nasıl yürütülmüştür?

İncirli, söz konusu soruların her birinin resmi ve teknik belgeleriyle birlikte yanıtlanması gerektiğini vurguladı.

“Meclis olağanüstü toplanmalı, araştırma komitesi kurulmalı ve cevaplanması gereken tüm sorular belgeleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır” diyen İncirli, kamuoyunun olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini ifade etti.