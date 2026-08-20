25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Mürüde Dereci Beşok, CTP’den istifa ederek UBP’ye üye oldu.

Mürüde Dereci Beşok’un yanı sıra Durmuş Beşok, Nazan Ökerimler Düzdaban ve Rasiha Dereci de UBP’ye katılarak parti saflarında yer aldı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, partiye yeni katılan üyelerle bir araya gelerek rozetlerini taktı.

Üstel, yeni üyelere “UBP ailesine hoş geldiniz” diyerek, partiye katılımlarından dolayı memnuniyetini ifade etti.

Yeni üyelerin UBP’ye katılımı dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmada, parti çalışmaları ve seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yeni üyelerle yakından ilgilenerek kendilerine başarılar diledi.

Karşıyaka’da gerçekleşen yeni katılımlarla birlikte UBP’nin bölgedeki parti çalışmaları da devam ederken, yeni üyeler UBP çatısı altında çalışmalarını sürdürecek.

UBP, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in liderliğinde parti örgütleri, teşkilatları ve üyeleriyle birlikte seçim çalışmalarına devam ediyor.