CTP’den yapılan yazılı açıklamada, demokratik bir seçim reformunun gerekliliğinin savunulmaya devam edileceği belirtilerek, “CTP, demokratik bir seçim reformunun gerekliliğini savunmaya devam edecek; ancak seçim döneminde ortaya çıkan parti içi hesaplaşmaların ve son dakika düzenlemelerinin parçası olmayacaktır.” denildi.

Karma oyun kaldırılmasının, CTP’nin yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı çağdaş seçim yasası ve içtüzük reformunun temel unsurlarından biri olacağı belirtilen açıklamada, konunun kapsamlı biçimde ele alınması gerektiği vurgulandı.

Seçmenin tercihini adaylar arasındaki karma tercihler yerine siyasi programlar, politikalar ve yönetme iddiası üzerinden ortaya koymasını sağlayacak bir sisteme geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, ancak böylesine önemli bir reformun seçime kısa süre kala herhangi bir siyasi parti veya milletvekilinin günlük ihtiyaçları, parti içi dengeleri ya da kısa vadeli siyasi hesapları doğrultusunda yapılmaması gerektiği savunuldu.

Seçim sisteminin demokratik düzenin ortak zemini olduğu belirtilen açıklamada, değişikliklerin siyasi partiler, hukukçular, akademisyenler, meslek örgütleri, sivil toplum ve toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin alınacağı geniş katılımlı bir Meclis Ad Hoc Komitesi bünyesinde bütünlüklü şekilde ele alınması gerektiği ifade edildi.

- “Seçim sisteminde temel değişikliklerin seçime çok kısa süre kala ele alınması doğru değil”

6 Aralık 2026’da Yerel Yönetim Organları Seçimi yapılacağı ve karma oyun belediye meclislerinde de kaldırılmasının öngörüldüğü hatırlatılan açıklamada, seçim sisteminin temel kurallarında yapılacak değişikliklerin seçimlere çok kısa süre kala ve siyasi gündemin baskısı altında ele alınmasının doğru olmadığı belirtildi.

CTP, söz konusu girişimin seçmen iradesinin sandığa daha sağlıklı yansıtılması arayışından çok, hükümet partilerinin kendi içlerinde ve aralarında yaşadığı tartışmaların ve hesaplaşmaların Meclis gündemine taşınmasının sonucu olduğu yönündeki kaygısını dile getirdi.

- “Kapsamlı reform ilk genel seçimlerin ardından başlatılacak”

Komiteye katılan sekiz siyasi partiden altısının zamanlamanın doğru olmadığı yönünde görüş bildirdiği belirtilen açıklamada, girişimin geniş bir siyasi ve toplumsal uzlaşıdan yoksun olduğu savunuldu.

Düzenlemenin 9 Mayıs 2023’te bir milletvekili tarafından sunulduğu, 30 Haziran 2025’te Meclis Genel Kurulu’nda oylanmayarak komiteye iade edildiği hatırlatılan açıklamada, düzenlemenin bugün UBP oylarıyla komiteden oy çokluğuyla geçtiği kaydedildi.

CTP’nin ilk genel seçimlerde halktan yetki alması halinde Seçim ve Halkoylaması Yasası’na ilişkin kapsamlı reform çalışmalarını tüm paydaşların katılımıyla başlatacağı duyuruldu.

Açıklamada, yeni seçim sisteminin siyasi programlar ve politikaların yarışmasını esas alacağı, temsilde adalet ile yönetimde istikrar arasındaki dengenin korunacağı belirtildi.