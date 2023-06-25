Meclis’te, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın geçen yıl haziran ayında istifasıyla boşalan koltuk, bugünkü seçimi yüzde 43.76 oy oranıyla ilk sırada tamamlayan CTP adayı Sami Özuslu’nun oldu.

Meclis’in yeni dağılımı şöyle: “UBP 34, CTP 19, DP 3, YDP 2, Bağımsızlar 2.”

-Sami Özuslu kimdir?

Bugünkü ara seçimle Meclis’e girmeye hak kazanan Sami Özuslu’nun özgeçmişi şöyle: 1968 Limasol/Kıbrıs doğumludur. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda lisans ve Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans eğitimi gördü. 1992 yılından bu yana Kıbrıs’ta gazetecilik yaptı.

1999-2022 yılları arasında, kurucusu olduğu Kanal SİM TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Uzun yıllar “Sabah Kahvesi” adlı haber/yorum programıyla halka buluştu. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde iki dönem başkanlık yaptı. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin farklı kademelerinde görev aldı. Avrupalı Gazeteciler Derneği-Kıbrıs adlı oluşumun aktif üyesidir.

Sürekli Basın Kartı ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) kartı sahibidir. Çeşitli dönemlerde üniversitelerin iletişim fakültelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak sorumluluk üstlenmiştir. Aralarında AB, AP, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği, Friederich Ebert Vakfı gibi uluslararası kuruluşların da yer aldığı çok sayıda konferans ya da panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Yayınlanmış kitapları ve belgeselleri vardır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

