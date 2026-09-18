Türkiye ve Kıbrıs’ın turizm değerlerini, başarılı otellerini, acentelerini ve sektörün öne çıkan yöneticilerini bir araya getirmek amacıyla Saygın Medya tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çukurova Turizm Ödülleri, turizm dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Geçtiğimiz akşam Radisson Hotel Mersin’de düzenlenen görkemli törende, Kıbrıs turizminin önemli markalarından Les Ambassadeurs Hotel Girne, “Yılın Oteli” ödülünün sahibi oldu. Otelin Genel Müdürü Ercan Turhan da “Yılın Turizmcisi” ödülüyle gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

“Girne’nin kalbinde, gerçek bir resort deneyimi”

Ödül töreninde konuşan Ercan Turhan, Les Ambassadeurs’un konumuna ve sunduğu konaklama deneyimine dikkat çekti.

Les Ambassadeurs Hotel Girne’nin Girne’nin kalbinde, şehrin içinde ancak şehrin yoğunluğundan uzak özel bir konuma sahip olduğunu belirten Turhan, otelin şehir merkezinde olmasına rağmen misafirlerine sakin ve ayrıcalıklı bir resort deneyimi sunduğunu ifade etti.

Turhan, otelin yalnızca bir şehir oteli olmadığının altını çizerek, resort, casino ve marina konseptlerini bir arada buluşturan kapsamlı bir turizm tesisi olduğunu vurguladı. Şehrin insan ve araç trafiğinden uzak, misafirlerin konforunu ve tatil deneyimini ön planda tutan bir anlayışla hizmet verdiklerini belirtti.

Konuşmasında Les Ambassadeurs’un hizmet anlayışının temelinde koşulsuz misafir memnuniyetinin bulunduğunu ifade eden Turhan, otelin her detayında misafir beklentilerini karşılamayı ve onlara unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

“Kıbrıs bir tatil cenneti”

Ercan Turhan konuşmasının devamında Kıbrıs’ın turizm potansiyeline de dikkat çekti. Kıbrıs’ın adeta bir tatil cenneti olduğunu ifade eden Turhan, Türk turistlerin Yunan adaları yerine Kıbrıs’ı da önemli bir tatil alternatifi olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’ın Türk vatandaşları açısından sunduğu kültürel ve sosyal yakınlığa dikkat çeken Turhan; Türkçenin konuşulduğu, Türk lirasının kullanıldığı, ortak dil, din ve kültürel değerlerin bulunduğu Kıbrıs’ta tatil yapmanın Türk misafirler için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Turhan, konuşmasının sonunda Türkiye’den tüm misafirleri Kıbrıs’ı keşfetmeye ve adanın eşsiz tatil deneyimini yaşamaya davet etti.

İlk yılında iki önemli ödülle taçlanan Çukurova Turizm Ödülleri, Türkiye ve Kıbrıs turizm sektörünün başarılı markalarını ve yöneticilerini aynı çatı altında buluştururken, Les Ambassadeurs’un “Yılın Oteli”, Ercan Turhan’ın ise “Yılın Turizmcisi” seçilmesi, geceye Kıbrıs turizmi adına damga vuran gelişmelerden biri oldu.