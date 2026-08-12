Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, cuma ve cumartesi günü öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü sıcak ve nispeten nemli, diğer günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın, açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; cuma günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, iç kesimler yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; periyodun geri kalanında ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 36-39 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günleri ve yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.