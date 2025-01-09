Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 9-15 Ocak tarihleri arasında bölge alçak Basınç Sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca parçalı bulutlu, bu sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi öğleye kadar doğu kesimler yer yer sağanak yağışlı olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise Güneyli yönlerden esecek.