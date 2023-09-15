Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türk Devletleri Teşkilatı ile Dünya Tük İl Konsey arasında imzalanacak protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Dünya Türk İş Konseyi'nin yapılacak anlaşmayla teşkilatımızın parçası haline gelecek olmasını çok önemli görüyorum.

Sadece Türk diaporası dediğimiz diğer ülkelerde yaşayan Türkiye kökenli insanlarımızın 8 milyon olduğunu düşünürsek üzerinde yükseldiğimiz zeminin önemini daha iyi anlayabiliriz. Türk dünyası güçlü devlet geleneği, vizyoner sivil toplum kuruluşları ile yeni bir şahlanış içinde. İletişim imkanlarının geliştiği şu dönemde diaspora ile anavatan arasındaki bağları geliştirmek kolay.

"HEP BİRLİKTE TÜRK DÜNYASI OLDUĞUMUZDA BUNU SAĞLAYABİLİRİZ"

Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden misyonerlere, her türlü kirli yapıya maruz kalmamız kaçınılmazdı. Hep beraber bir olduğumuzda iri olduğumuzda diri olduğumuzda kardeş olduğumuzda hep birlikte Türk dünyası olduğumuzda bunu sağlayabiliriz. Türkiye olarak bu doğrultuda üzerimize düşen he rşeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Batılıların yazdığı tarih kitaplarındaki ilk çağ neredeyse 4 bin yılı, orta çağ bin yılı, yeniçağ 336 yılı, yakın çağ ise 234 yılı ifade ediyor. Fransız İhtilali'ni milad alan yakın yağı asıl biçimlendiren Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda kurulan statüko dünyayı artık taşıyamıyor. Çevremizde devletsiz ve varansız kalmanın ne anlama geldiğinin sayısız örneği var.

"KÜRESEL EKONOMİK DALGALANMALAR"

Türk ekonomisinde küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yaşanan sıkıntıları adım adım geride bıraktığımız bir dönemden geçiyoruz. En azılı bile Türkiye düşmanları bile ülkemizi görmezden gelemiyor. Ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor. Bize düşen görev kendi sorumluluk alanımızda bu mücadeleyi en iyi şekilde vermektir.