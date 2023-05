Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52.16'lık oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Uluslararası Haber ajansları son gelişmeleri anbean aboneleri ile 'Son Dakika' kodu ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon da Türkiye'yi yakından izledi.

Al Jazeera gelen sonuçlara göre Erdoğan'ın seçimi kazandığını yazdı. Haberde verilerin AA'dan alındığı belirtildi. Yunan In.gr 'Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları Erdoğan'ın açık zaferini gösteriyor' dedi.

'BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN'

Ta Nea 'Büyük kazanan Recep Tayyip Erdoğan' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı ve Seçim zaferi sonrası Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğini yazdı.

ALMAN MEDYASI:SANDIKTAN TARTIŞMASIZ ÇIKTI

Alman Tagesspiegel gazetesi Erdoğan'ın sandıktan tartışmasız çıktığına dikkat çekerek, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti. Türkiye'yi 20 yıldır yöneten Erdoğan, beş yıl daha Ankara Cumhurbaşkanlığı sarayında' ifadelerini kullandı. Frankfurter Rundschau gazetesi ise ikinci tur seçimin galibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiğini yazdı.

CNBC 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarda üçüncü on yıla girmek için seçim zaferine imza attı' dedi. BBC'nin canlı bloğunda 'Erken sonuçlar Türkiye seçimlerinde Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor' denildi.

'ERDOĞAN'IN RAKİBİ YENİLGİYİ KABUL ETTİ'

Al Monitor 'Erdoğan'ın rakibi yenilgiyi kabul etti' başlığını attı. Associated Press (AP) haber ajansı, 'Erdoğan Türkiye cumhurbaşkanlığı ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre liderliğe sahip' dedi. New York Times 'Ön sonuçlar, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu gösterdi' dedi.

The Times of Israel oyların çoğunun sayıldığını ve Erdoğan'ın zafere yakın olduğunu yazdı. Politico ise 'Erdoğan Türkiye seçimlerinde zaferini ilan etti' dedi. ABD merkezli NBC gelen ilk sonuçlar sonrası 'Erdoğan iktidarda kalmaya kararlı görünüyor' yorumunda bulundu. Financial Times 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan önde gidiyor' dedi.

France 24 'ilk sonuçlar Erdoğan'ı önde gösteriyor' dedi. Forbes ise 'Türkiye'de Oylar Sayılırken Erdoğan Önde' başlığını attı.