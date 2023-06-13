Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Dönemde yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, ilk yurt dışı ziyaretini geleneği bozmayarak KKTC’ye gerçekleştirdi…

Bütün dünya basınının gözü kulağı KKTC’de iken, özellikle Kıbrıs konusunda Erdoğan çok önemli mesajlar verdi…

Müzakere sürecinde kaybedilen 50 yılı hatırlatan Erdoğan, “Kimsenin bir 50 yıl daha kaybetmeye tahammülü yoktur diyerek” çok net ve açık bir şekilde dünyaya Türkiye ve KKTC’nin iki devletli çözüm politikası ile yoluna devam edeceğini söyledi…

Ve aynı zamanda eğer bir müzakere masası yeniden kurulacaksa bunun yolunun da KKTC’nin tanınmasından geçtiğine vurgu yaptı…

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Uluslararası anlamda özellikle son 20 yıldır her türlü çabanın gösterilmesi ancak hem AB’nin hem de Rum yönetiminin uzlaşıdan uzak tavrı bardağı taşıran son damlalardı…

Zaten Crans Montana’da buna bütün dünya şahit oldu…

Ancak Türkiye’nin Kıbrıs konusunda politika değiştirerek artık iki devletli çözüm önerisini dünya sahnesine sunması tam anlamı ile Güney Kıbrıs’ta ve dünyada soğuk duş etkisi yarattı…

20-26 Eylül 2022 tarihleri arasında New York’ta gerçekleşen BM’nin 77. Genel Kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı tarihi konuşma, Türkiye ve KKTC’nin iki devletli çözüm politikasındaki kararlılığını da gözler önüne serdi…

Türkiye’nin son yıllarda yaptığı girişimler, savunma sanayisinde dünyanın sayılı devletlerinden biri oluşu, tahıl krizinde üstlendiği arabulucu rol ve uluslararası anlamda dünya sahnesindeki yükselişi, yan komşumuz Rum kesimini ve onların KKTC’deki dostlarını rahatsız etti…

Bunun en güzel örneğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Mayıs seçiminden sandıktan tarihi bir zaferle çıkmasının ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulis’in kutlama mesajındaki sözde uzlaşmacı açıklamalarından görebilirsiniz…

Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulması, Türk Yatırım Fonu’nun İstanbul merkezli kurulması, Ortadoğu ve Asya’da yapılan güç birlikleri, uluslararası arenada kartların yeniden dağıtıldığını ve değişen güç dengelerini açıkça gösteriyor…

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Ve yine dün Sayın Erdoğan açıkladı; 500 yataklı hastane ihalesine çıkılacak, Derinya bölgesine 1192 konut yapılacak, yeni Ercan Havalimanı 20 Temmuz’da açılacak, Türkiye’den kablo ile elektrik gelecek ve yaşanan elektrik kesintileri son bulacak, KKTC’de yol projeleri devam edecek…

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Sayın Erdoğan dün yaptığı konuşmada “Anavatan olarak tüm imkânlarımızla KKTC’nin yanındayız ve katkılarımız devam edecek” dedi…

Türkiye Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında…

Yarın da KKTC’nin yanında olmaya devam edecek…

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Çok uzatmaya gerek yok…

Yaşanan tüm gelişmelere ve yapılan açıklamalara bakıldığında bundan sonraki süreçte dünyanın KKTC’nin adını daha sık duyacağı kesin…

Belki bazıları rahatsız olacak ama…

KKTC artık dünya sahnesindedir…