Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmaları yerinde gözlemlediklerini belirtti ve “Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum batık gemi olduğu değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın, çok teknik ve hassasiyetle yürütülen bir çalışma olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Yarın itibariyle alemdar gemisi de burada olacak. Gece dahil çalışma devam edecek. Şu an itibariyle 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Kesin açıklama daha sonra yapılacak” dedi.

Deniz yüzeyindeki çalışmanın da hiç aralıksız devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, eş zamanlı çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Şu an faaliyette olan gemi de gece çalışma kapasitesine sahip” ifadelerini kullandı.