Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta BM Merkezi’nde yaptığı görüşme olumlu bir havada gerçekleşti.

Görüşmede, Güven Yaratıcı Önlemler'in yanı sıra, güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, KKTC New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal, Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 27 Eylül saat 19.55’te adaya dönmesi öngörülüyor.