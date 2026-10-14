Erhürman, zirve dolayısıyla 14 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan davet aldıklarını belirterek, ilgili tarihlerde Antalya'da olacaklarını söyledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in de zirveye katılacağını basından öğrendiğini belirten Erhürman, “Hep söylediğimiz gibi diplomasi ve diyalog her zaman iyidir.” dedi

Cumhurbaşkanı Erhürman, basın mensuplarından gelen sorular üzerine yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Basın mensubu arkadaşlardan sorular geldiği için açıklık getirmek istedim:

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 Zirvesi dolayısıyla 14 Temmuz tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dan davet aldık. İlgili tarihlerde Antalya'da olacağız.

Basından öğrendiğimiz kadarıyla Sn. Hristodulidis de mutat olduğu üzere orada olacağını açıkladı.

Hep söylediğimiz gibi diplomasi ve diyalog her zaman iyidir.”