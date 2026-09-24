Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere bulunduğu New York’ta BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kıbrıs sorununda içinde bulunulan duruma ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 26 Eylül günü ise ABD saati ile 13.00'te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

New York’ta çeşitli ikili temaslarda da bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 27 Eylül saat 19.55’te adaya dönmesi planlanıyor.