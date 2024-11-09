Temaslar yapmak üzere Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım münasebeti ile Anıtkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı dyruşunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Misaki Milli Kulesine geçerek, Anıt Özel Defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar'a Anıtkabir ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar anıt özel defterine şu ifadeleri yazdı:

“Türk milletinin yetiştirdiği büyük lider Mustafa Kemal Atatürk,

Seni ebediyete uğurladığımız bu özel günde, derin bir sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Aramızdan bedenen ayrılsan da, bize miras bıraktığın mücadele ruhu, eserlerin ve ilkelerin, tam 86 yıldır yolumuzu aydınlatıyor. Eminim ki gelecek kuşaklar da senin gösterdiğin yolda, aynı kararlılıkla ilerleyecek ve ilke ile inkılaplarına sahip çıkarak Cumhuriyetimizin bekçileri olacaklardır.

Senin vasiyetin doğrultusunda, Türkiye’nin ve Türk milletinin bekası adına Kıbrıs’a her daim dikkat edecek ve büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Senin sevgini, biz Kıbrıs Türk Halkı olarak yüreklerimizde sönmeyen bir ateş gibi taşırken, vizyonun ise bizim de vizyonumuz olmaya devam ediyor.

Ey büyük Atatürk! Naçiz bedenin, çok sevdiğin vatan topraklarında ebedi uykusunda yatarken, düşüncelerin ve ilkelerin, mensubu olmaktan her zaman onur duyduğumuz Türk ulusunun yolunu aydınlatmaktadır. “En büyük eserim” dediğin Büyük Türkiye Cumhuriyeti ise dimdik ayakta durarak varlığını sürdürmektedir.

Ruhun şad olsun!