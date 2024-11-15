Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tören alanında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi…

Tatar’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Egemenlik hakkımız tartışmaya açık değildir. Yeni siyasetle masaya oturmaya hazırız ve bundan asla taviz vermeyiz.

-Yeni siyasetimizi tüm dünyaya sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Türkiye’ye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

-Bu siyaset tescil edildiği takdirde müzakereler başlar, aynı zamanda ülkemiz üzerindeki izolasyon ve ambargoların kalkması elzemdir. Bunu Sayın Erdoğan’da haykırarak dile getirmiştir.

-Bizim duyuramadığımız sesimizi Türkiye duyurmaktadır, bizleri anlatmaktadır.

-BM’de yemek buluşmasında izolasyonların kalkması gerektiğini ve Rumların tam tersine baskılarının artmakta olduğunu dile getirdim. Eğitim, inşaat, turizm. Alışılagelmedik bir şekilde bize saldırarak zarar vermeyi amaçlıyorlar.

-Biz haklı davamıza sahip çıkarken asla taviz vermiyoruz. Türkiye’den gelen suyu paylaşabileceğimizi ve yeni kapıların açılmasına sıcak baktığımızı ilettim. Önümüzdeki aylarda New York’ta daha geniş katılımlı bir toplantıda buluşabiliriz. Benim önerim anavatanların da masaya gelmesi yönünde olacaktır.

-Kıbrıs’ta iki ayrı devlet modeli olmalıdır, federasyon dönemi kapanmıştır. Bizim yolumuz mücadele yoludur.

-Bizim kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yoktur. Biz sadece kendi hakkımızın derdindeyiz.

-Girne Askeri Hastanesi’ni Kıbrıs halkıyla buluşturdukları için yürekten teşekkür ediyorum.

-Ülkedeki sanayi, teknoloji ve daha nice nice gerçekleşen projelerde büyük ve üstün bir çaba gösteriyoruz. Sayın Üstel ve hükümeti de Türkiye ile birlikte uyumlu bir çalışma içerisindedir. Yeni Ekonomik Paketin de yürürlüğe girmesi ile çalışmalar devam edecektir.

-KKTC’nin mali yapısının sürdürülebilir bir noktada olması refahın artması ve geleceğe umutla bakmamız önemlidir.

-Kıbrıs Türk halkı Türk dünyası ile yeni yeni kazanımlarla statüsünü yükseltmektedir. Ben buradan Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e de çok teşekkür ediyorum.

-Ne yaptınız diye soranlara, çok şeyler başardık. İki devlet dedik, Türkiye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz dedik, sürekli kaynaşmayla birlik beraberlikle bunu da başardık.