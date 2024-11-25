Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erenköy’de verilen mücadeleyi anlatabilmenin toplum adına büyük bir hizmet olduğunu, bunu nesilden nesile devam ettirmenin önemli olduğunu ifade etti.

“Barış ve huzur içinde yaşayabilmek adına her türlü iş birliğine destek verdiklerini” belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “geçmişi unutmadan ilerlemenin de gerekli olduğunu” kaydetti.

“Geçmişini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkumdur. “ sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ın gerçeklerini bilmek ve ona göre davranıp, geleceğe adım atmak çok önemlidir.” dedi.

Herhangi bir antlaşmanın Kıbrıs Türk halkı için “kabul edilebilir” olmadığını, Kıbrıs Türk toplumu olarak “kırmızı çizgilerinin” olduğunu ifade eden Tatar, “bunun bu şekilde bilinip, duyulmasının önemli olduğunu” kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütü olarak, derneklerin de Kıbrıs’ta yaşanan gerçekleri ve milli değerleri duyurduğunu, bunun da önemli olduğunu ifade ederek, katkılarından dolayı derneğin yönetim kuruluna teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Zübeyir Ağaoğlu, eski başbakanlardan İrsen Küçük, İsmail Soykan, Ünal Sabit ve diğer merhum Mücahitleri rahmetle andı, hayatta olanlara sağlık diledi.