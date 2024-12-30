Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nde görev yapan çalışanların yeni yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade ile görüştü.

Cumhurbaşkanı ziyarette yaptığı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmaların hassasiyeti, zorluğu ve önemine dikkat çekerek, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade ve komite çalışanlarını çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler ve Rum Liderle yaptığı toplantıda, kayıp şahıslar komitesine verilecek bilgi doğrultusunda kazı çalışmalarının sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındığını dile getirdi.

Kayıp şahıslar konusunun insani boyutu olduğuna ve siyasallaştırılmaması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, gelen ihbarlar ve şahitlerin verdiği bilgiler doğrultusunda, Kıbrıs Türk tarafının kazıların yapılmasını sağladığını vurguladı.

Atlılar’daki toplu mezardaki kazı çalışmalarına Rum tarafının karşı olmasına rağmen yapılan girişimler sonucu kazı çalışmalarının başladığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Muratağa ve Sandallar’da olduğu gibi kimlik tespitlerinin ardından her bir şehidin ayrı mezarı olacağını kaydetti.

Kıbrıs Rumlarının kayıplarının büyük bir kısmının 1974 yılında gerçekleştiğini ve kayıplar arasında kendi aralarında çıkan çatışmalardan dolayı yaşamlarını yitirenlerin de bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, sivil halkın çoğunlukta olduğu Türk kayıpların ise 1974 yılı ve öncesinden kaynaklandığını vurguladı.

Türk kayıplar arasında milletvekili Cengiz Ratip’in de yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 61 yıldır Cengiz Ratip’e ulaşılamadığına dikkat çekti.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hassas bir konu olan kayıp şahısların, siyasallaştırılmaması gerektiğini belirten Müftüzade, iki taraf arasında mutabakat olmasına rağmen Rum tarafındaki bazı siyasilerin konuyu istismar ettiğini, bu durumun güvensizlik yarattığını ve kayıp şahısların ailelerini rencide ettiğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü anlatan Müftüzade, 7 olan ekibin 2025 yılında 8 olacağını ve yeni iş makinelerinin hizmete girmesiyle daha etkin çalışılacağını kaydetti.