Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde yakınlarını kaybeden Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın o zor süreçte, bizzat deprem bölgesine giderek acılı ailelerin yanında olduğunu ve çalışmalara katkıda bulunduğunu söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden canlara Allah’tan rahmet dileyen Tatar, bu acının asla unutulmayacağını ve her zaman ailelerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bunun kendisinin sorumluluğu olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu depremde tek yürek olduğunu ve mücadelesinde büyük bir sınav verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar; limanı, üniversiteleri ve turizmiyle Gazimağusa’nın çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu vurguladı.

Maraş açılımıyla da Gazimağusa’nın bambaşka bir boyut kazandığını belirten Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ın bölgeye çok büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Çeşitli projelerle Gazimağusa’daki refahın ve sürdürülebilir bir yaşamın hayat bulması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Tatar, emek veren tüm belediye çalışanlarına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı olarak her zaman ve her yerde desteğini sürdürmeye devam ettiğini belirten Tatar, Gazimağusa gibi önemli bir kente destek vermenin ve birlikte çalışabilmenin önemli olduğunu söyledi.

ULUÇAY

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, Cumhurbaşkanı’nın milletin birliğini temsil ettiğini belirterek, Gazimağusa halkının yaşadığı kötü olayda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her zaman yanlarında ve en büyük destekçilerinden olduğunu vurguladı.

Uluçay, yaşanılan üzüntünün unutulmayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı’nın İsias davasında gösterdiği özverinin teselli niteliğinde olduğunu kaydetti ve teşekkürlerini sundu.