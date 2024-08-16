Yeni görevinde İbrahim Çapak’a başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarında önemli işlere imza atacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, eğitim kurumlarının değerli olduğunu belirterek, bağların güçlenmesi açısından eğitim sektörünün önemli bir noktada olduğunu belirtti.

Kırgızistan ziyaretine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret ettiğini, orada Fahri Doktora unvanı aldığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatının üyesi olan Kırgızistan ile birtakım işbirliklerin olabileceği hususunda değerlendirmelerde bulunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan’dan da çok sayıda öğrencinin KKTC’deki üniversitelerde okuduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, öğrenci sayının daha da artması ve ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

İçerisinde bulunulan teknoloji çağında, temasların ve iletişimin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu süreci ve ilişkileri ileriye taşımanın da önemli olduğunu belirtti.

Kurulan temasların Türk devletleri ile var olan ilişkilerin gelişmesine olanak sağladığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, kurulan bağların; kültürel, sosyal, ticari boyutta, milli değerler ile birlikte birçok alanda kalkınmaya olanak sağlayacağı yönündeki inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak her zaman kendi yolunda yürüyeceğinin vurgusunu yaparak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni stratejik konum ve öneminden dolayı “Akdeniz’e açılan bir kapı” olarak nitelendirdi.

Son yıllardaki gelişmelere bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsünü daha da somutlaştırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’da yapılacak olan çalışmalarda bunun vurgulanmasının önemli olduğunu belirtti.

Kabulde, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal da hazır bulundu.