Tatbikatı izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, tatbikatın başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, milli mücadele yıllarından 1974 yılına kadar Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliği tehdit altına girdiğinde Mehmetçik ve Mücahitlerin el ele verip barış ve huzuru sağladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bugün gerçekleştirilen tatbikatta da gelişen milli savunma sanayisi ve yüksek eğitimle her türlü duruma hazır olunduğunun bir kez daha gösterildiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini sağlayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın her zaman ve her yerde, her türlü göreve hazır olduğunu görmekten mutlu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim kendi sınırlarımız içerisinde güvenli bir şekilde yaşayabilmemiz ve KKTC’deki huzur ve güvenin daimi olmasını Mehmetçik ve Mücahitlerimize borçluyuz” dedi.

Bu tatbikatı izlemekten gurur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Sınırlarımızın güvenliğini sağlayan askerlerimizin gerçekleştirdiği başarılı tatbikatın planlamasında, sevk ve idare edilmesinde emeği geçen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç başta olmak üzere Mehmetçik ve Mücahitlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.