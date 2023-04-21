Bayramlaşmaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, devlet ve hükümet yetkilileri, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinden başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığının bahçesindeki resepsiyona geçen Tatar çifti, konuklarla sohbet etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayramlaşma öncesinde basına yaptığı açıklamada, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen asrın felaketi nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı’nın buruk kutlandığını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerinde de bir kez daha sabır ve başsağlığı diledi.

Bu acının her zaman yüreklerde olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybeden şampiyon meleklerin adlarının yaşatılması için her zaman ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bayramların kucaklaşma, kırgınlıkları, dargınlıkları, küslükleri geride bırakma günü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

KKTC ve TC’nin kardeşlik bağlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Karadeniz gazının pazara taşınması konusunda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, benzer keşiflerin Mavi Vatan'da da yapılması temennisinde bulundu.

Gençlere, KKTC’ye güvenme ve sahip çıkma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na denk gelmesiyle, çifte bayram yaşanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her iki bayramı da kutladı.