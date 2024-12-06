Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretimde bir marka yarattığını kaydederek, “Kendi kendimizi daha fazla yıpratmayalım, bu kadar eleştiriyi, bu kadar yıpratılmayı hak etmediğimizi düşünüyorum” dedi.

Yükseköğretimin ülke için çok değerli ve önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Tatar, “Sektörün kalitesini ve umudunu korumak için ne gerekirse yapmaya hazırım” açıklamasında bulundu.

Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısı Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla yapıldı.

Sayıştay Toplantı salonunda bugün öğleden sonra gerçekleşen toplantında üniversitelerin rektörleriyle, üniversitelerin Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu için seçtiği, profesörlerden oluşan üyeler yer aldı.

HOCANIN

Toplantıda ilk sözü alan YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, Cumhurbaşkanı Tatar’a ve katılımcılara üniversiteleri kalite açısından değerlendiren kuruşların üye olduğu Avrupa Kalite Güvence Birliği (ENQA) ile ilgili yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

YÖDAK’ın 2007’den beri ENQA’ya gözlemci üye olduğunu kaydeden Hocanın, üyelikle ilgili başvuruların 5 yılda bir yenilendiğini, bunun için geçtiğimiz şubat ayında gerekli başvuruyu yaptıklarını ancak bunun işleme konulmadığını söyledi.

ENQA’dan bir yazı aldıklarını, bu yazıda üyelerden birinin YÖDAK’ın gözlemci üyeliğinin yenilenmesine itirazda bulunduğunun belirtildiğini ifade eden Aykut Hocanın, eski YÖDAK Başkanı’nın tutuklanması, bir üniversitede yürütülen diploma soruşturması, uluslararası öğrencilerin adaya gelişleri ve insan kaçakçılığıyla ilişkilendirilmeleriyle ilgili iddialar konusunda da bilgi talep edildiğini paylaştı.

Hocanın, bu konuda Cumhurbaşkanı’na, Milli Eğitim Bakanı’na ve Yükseköğretim Dairesi Müdürü’ne bilgi vererek, cevabi yazılarında YÖDAK’ın çalışmaları, yeni kurulan Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ve öğrenci sayılarını aktardıklarını paylaştı.

ENQA’dan aldıkları ikinci yazıda özellikle uluslararası öğrenciler ve YÖKSİS ilgili daha fazla bilgi istendiğini belirten Aykut Hocanın, her iki yazıda paylaştığı bilgileri ENQA Genel Kurul’una katılmak üzere gittiği Malta’da ENQA Başkanı’na ve bazı yönetim kurulu üyelerine de aktardığını ifade etti.

ENQA Başkanı’nın YÖDAK adına yapılan itirazları yönetim kuruluna da ilettiğini, YÖDAK’ın gözlemci üyelikten çıkarılmasıyla ilgili oylamanın Genel Kurul gündeminden çekildiğini ifade eden Hoca’nın, “Çalışmaların zaman alacağını takdir ettiklerini ifade edip bunları tamamladığımız zaman ENQA’ya yeniden başvuru yapabileceğimize dair öneride bulundular” dedi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında yükseköğretimin ekonomik kalkınma ve KKTC’nin tanıtılmasındaki rolüne işaret ederek, sektörün zarar görmesinin, itibar kaybetmesinin ülkeye yapılan en büyük kötülük olduğunu söyledi.

200 bine yakın yabancı öğrencinin KKTC’deki üniversitelerden mezun olduğuna da dikkat çeken Tatar, şöyle devam etti

“Sahte diploma dağıtıldığını söyleyenler hepimize ihanet, bu memlekete de kötülük ediyor. Öyle manşetler, öyle açıklamalar var ki sanki bu yanlışı herkes hep birlikte yapıyor. Böyle bir şey yoktur. Bir yanlış varsa, nerede ve nasıl olduğu bellidir. Araştırması da yapılıyor. Zafiyet varsa onlarla ilgili de tedbirler alınıyor. Bu evlatlar ne fedakarlıklarla burada eğitimlerini sürdürüyor. Çıkan her yanlış haber onlara haksızlıktır. Evet, birtakım sıkıntılar yaşanmış olabilir, hak edenler de gerekli cezaları alacak.”

Üniversitelerin kolay kurulmadığını, seçkin ve önemli insanların yıllarca burada eğitim verdiğini, yükseköğretimde 45 yıllık bir tecrübe olduğunu kaydeden Ersin Tatar, sektörün ülke ekonomisine katkısının yılda bir milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

Tatar, “Bu sektörü daha da büyütmek hepimizin görevidir. Bu sektör bizler için çok değerli ve önemlidir. Siyasiler de yaptıkları açıklamalarda sektörün menfaatini ve geleceğini düşünmeli… Açıklamalar ölçülü olmalı” dedi.

Bazı üniversitelerin eğitimiyle, yatırımlarıyla dünyadaki üniversitelerle yarışır duruma geldiğini de vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

“KKTC yükseköğretimde bir marka yarattı. Turizm de bir markadır ama benim kanaatimce eğitimdeki markamız daha da değerlidir. Sektörün kalitesini ve umudunu korumak için ne gerekirse yapmaya hazırım. Kendi kendimizi daha fazla yıpratmayalım, bu kadar eleştiriyi, bu kadar yıpratılmayı hak etmediğimizi düşünüyorum.”

Rumların her zaman Kıbrıs Türk halkının önünü kesmek için çalıştığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Her fırsatı kullanarak KKTC’nin ve sektörlerinin altını oymak için, bize zarar vermek için her türlü girişimi yapmaya hazırdırlar. Bu da bizim gerçeğimizdir. Yapacak bir şey yok. Diplomatik alanda onlarla kuracağımız ilişkiler de bunu düzeltmez. Çünkü niyetleri bambaşkadır… Biz kusur işlememeye dikkat etmek durumdayız. Güney Kıbrıs’a vesile olmamak için buna dikkat etmek zorundayız.”

Yakın coğrafyadaki sıcak gelişmelere de değinen Ersin Tatar, Kıbrıs’a gelecek öğrencilerin bunları da göz önünde bulundurduğunu söyleyerek, “Çok krizler atlattık, inşallah bunlar da geride kalacak” diye konuştu.