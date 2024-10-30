Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan, KKTC Maliye Bakanı Prof. Dr. Özdemir Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ve UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının önemini vurgularken “Doğu Akdeniz’deki Türk devleti ilelebet yaşayacaktır” ifadesini kullandı. Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteğinin her zaman hissedildiğini ve bu desteğin KKTC için büyük bir güç kaynağı olduğunu belirtti. “Bizim Türkiye’yle ayrımız gayrımız yok,” diyen Tatar, iki ülkenin birlikteliğine vurgu yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Emlak Sektöründe Çözüm Vurgusu

Toplantıda ayrıca KKTC emlak sektöründe yaşanan sorunlar masaya yatırıldı. Katılımcılar, sektörün yakın zamanda rahatlayacağına yönelik olumlu mesajlar verdi. Maliye Bakanı Prof. Dr. Özdemir Berova, bu alanda yapılacak reform ve düzenlemelerin yatırımcılar için önemli bir adım olacağını belirtirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ise sektördeki gelişmelerin ülke ekonomisine katkısını artıracağını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da Türkiye’nin bu konuda KKTC’ye her türlü desteği sağlayacağını belirterek, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik bağlara dikkat çekti.

Bu anlamlı etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle Türkiye ve KKTC arasındaki bağların bir kez daha altını çizdi.