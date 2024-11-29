Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Saçaklı Evde gerçekleşen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, teknolojinin ve imkanların gelişmesiyle geçmişe göre daha çok fotoğraf çekildiğine işaret etti, buna bağlı olarak fotoğraf sanatçısı ve fotoğraf severlerin de arttığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğal güzellikleri ve insanları ile çok güzel bir ülke olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu güzelliklerin fotoğraflanarak gelecek nesillere aktarılması tutkum ve sevgimdir” dedi.

Doğayı, çevreyi ve insanları fotoğraflamanın, gelecek nesillere aktarılması için önemli bir arşiv olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çekilen fotoğraflar sayesinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ülke tanıtımına da katkı yapıldığını kaydetti.

Fotoğraf sanatının gelişmesi için teşvik ve ödüllendirmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yarışmayı düzenleyenleri, yarışmaya katılanları ve ödül alanları tebrik etti.