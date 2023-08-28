Cumhurbaşkanlığında saat 14.00’te başlayan görüşmede Jenča’ya BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (Unficyp) Misyon Şefi Colin Stewart ve bazı BM siyasi işler yetkilileri eşlik ediyor.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile bazı müzakere heyeti üyeleri katılıyor.

Dün akşam saatlerinde adaya varan BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča, Kıbrıs’taki iki günlük temasları kapsamında bu sabah saatlerinde Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmişti.

İki liderle ayrı ayrı bir araya gelen BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenča’nın, liderlerle Kıbrıs konusunda bir sonraki adımları ve adada yaşanan son gelişmeleri ele alması bekleniyor.