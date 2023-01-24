Bakanlar Kurulu bugün saat 15.15’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Toplantıya Başbakan Ünal Üstel’in daveti üzerine katıldığını belirten Ersin Tatar, son gelişmeleri değerlendirdiklerini, çeşitli konuları görüştüklerini kaydetti.

Basına açıklama yapan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleşen toplantı sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kabloyla elektriğin getirilmesi, sosyal konut projeleri ve sağlık konusunda Türkiye Cumhuriyeti’yle iş birliği konularını görüştüklerini belirtti.

“Bunlar önemli gelişmeler” diyen Tatar, bu çalışmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisini güçlendirme, sürdürülebilir yapı ve refah için önemli olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, bu yıl imzalanacak 2023 Ekonomik ve Mali İş Birliği protokolüyle ilgili görüşlerini de ifade ettiğini, 2022 yılı bütçesi doğrultusunda 2023’ün projeksiyonlarına ve rakamlara baktıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapılacak düzenleme kapsamında daha az maaş alanların matrahlarının açılması, üst maaşların vergilerinin artırılması ve daha dengeli bir ücret politikası oluşturulması konusunu Maliye Bakanı’nı ile detaylı görüştüklerini belirtti.

Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri, Birleşmiş Milletlerin yayınladığı son raporun ayrıntılarını da bakanlarla paylaştığını belirten Tatar, bu hafta Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bir yemekte buluşabileceğini kaydetti.

Tatar, “Egemen eşitliğimizin kabulüyle resmi müzakerelere geçilebileceğini, bu siyasetin Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde yürütüldüğünü, egemenliğimizin Türk Devletler Teşkilatı dahil uluslararası alanda tescil edilmesi ve tanıtılması için çabalarımızın devam edeceğini Birleşmiş Milletler aracılığıyla anlatmaya çalışıyoruz. Eğer Rum liderle bir yemekte buluşursak bunları da ifade edeceğimi Sayın Başbakan’a ve bakanlara aktardım” dedi.

Tatar, pandemi sonrasında sıkıntıların aşıldığını, bir toparlanma, Maliye’nin gelirlerinde bir artış olduğunu ifade ederek, seçimlerin de geride kalmasıyla yerel yönetimlerde reformun tamamlandığını, ilgili yasanın geçmesiyle yerel yönetimlerin daha güçlü bir yapıya ulaşabileceğini, bu yöndeki temennilerini de dile getirdiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha iyi yönetilebilmesi için istikrarın ve dayanışmanın önemime de işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde bekleyen yasa tasarılarının geçmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, Maliye Bakanı’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı sanal bet, kripto para da dahil yasal düzenlemelerin de geçirilmesiyle Maliye’nin gelirlerinin aratılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zaman zaman Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederek son gelişmeleri değerlendirdiklerini, eski bir Maliye Bakanı ve Başbakan olarak birikim ve deneyimlerini Bakanlar Kurulu ile paylaştığını ifade ederek, daveti için Başbakan’a teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa’nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık ederek gündeme ilişkin konularla ilgili bilgi alıp fikirlerini hükümete aktarmıştır.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın yüce Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte gerek mali gelirlerin artacağına gerekse Devlet işlerinin kesintiye uğramadan devam ederek halkımızın hak ettiği devlet hizmetlerine erişiminin sağlanacağına inanç belirterek özellikle Meclis’imizde kamu maliyesiyle ilgili gelir artışını öngören tasarıların ivedilikle yasalaşmasının önemine dikkat çekmiştir.

Alt gelir grubu çalışanların lehine vergi matrahlarıyla ilgili yapılmakta olan düzenlemelere destek belirten Cumhurbaşkanı Tatar, vergi matrahlarındaki düzenlemelerin özel sektörde çalışan alt gelir grubu yurttaşlarımızın lehine de doğrudan etkisi olması için gerekli adımların atılmasına yönelik fikirlerini kabine üyeleriyle paylaşmıştır.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda ayrıca, günümüz dijital olanaklarından faydalanarak etkin, verimli bir kamu yönetimi ortaya çıkarılmasının gerekliliğini ifade etmiştir.

Şehit arsalarıyla ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bahse konu arsalarda uzun yıllardır süren altyapı eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin sona ermesinin ve hak sahiplerine verilmesinin öneminin altını çizmiştir.

Pandemi ve döviz krizinin kamu maliyesi üzerindeki azımsanmayacak etkilerine rağmen, Başbakan olarak görev yaptığı dönemde bilimsel veriler ve ekonomik dinamikler göz önünde bulundurularak alınan rasyonel tedbirlerin doğru zamanda gerçekleşmesiyle birlikte devletin ayakta tutulduğuna toplantıda dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası toparlanmanın bugün halen devam ettiğini ifade ederek bundan duyduğu memnuniyeti belirtmiştir.

Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin sonucu gündeme gelen kabloyla elektrik, sosyal konut, sosyal güvenlik konularının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca belediyeler reformu sonrası belediyelerimizin yeniden yapılandırılıp fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirildiğini ifade ederek belediyelerin, günün koşullarına ve halkın beklentisine cevap verebilmesine yönelik eksik mevzuatların da ivedilikle tamamlanmasının gerekliliğine işaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununa ilişkin hükümet üyeleriyle değerlendirmelerde de bulunduğu toplantıda, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir çözümü öngören yeni siyasetin meyvelerinin toplanmaya başlandığına dikkat çekerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye statüsü kazandığını vurgulamıştır. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen ve KKTC’nin gözlemi üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılarak önemli temaslarda bulunmasının memnuniyet verici olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu tür temasların ilerleyen dönemlerde artacağının altını çizmiştir.

Toplantıda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu’yla ilgili BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporla ilgili de değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Taksim Sahası’nda yaşanmakta olan gelişmeler ve BM Barış Gücü’nün tutumuyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar, BM Barış Gücü'nün, operasyonlarını bugüne kadar Kıbrıs Türk tarafının iyi niyet ve hoşgörüsüyle yürüttüğü gerçeğinin unutulmaması gerektiğini ifade ederek Barış Gücü'nü Ada'daki gerçekleri temel alan yapıcı ve dengeli bir tutum benimsemeye, Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarına saygı göstermeye ve BM kural ve ilkelerine aykırı davranmamaya çağırmıştır. Cumhurbaşkanı Tatar, Taksim Sahası’ndaki yatırımların BM ile yürütülen istişareler sonrası gerçekleştiğini anımsatarak, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her platformda korumak ve ileriye taşımak konusunda asla taviz verilmeyeceğini yinelemiştir."