Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasına kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Kıbrıs Türkü için önemli olduğunu ifade ederek çok bedeller ödendiğini, çok acılar çekildiğini söyledi ve Kıbrıs Türk halkını yok etmek, Anadolu ile aramızdaki kadim bağları koparmak için her türlü zulmün yapıldığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü;

“1974 Kıbrıs Barış Harekâtı bizim için bir dönüm noktasıdır. Öncesinde farklı oyunlar oynanmaktaydı. Adayı Yunanistan’a bağlamak için her türlü girişimde bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalesiyle 1974’te KKTC’nin temelleri atılmış oldu ve 15 Kasım 1983’te cumhuriyetimizi kurduk. Şu anda Anavatan Türkiye’nin desteğiyle kendimizi bütün dünyaya aşama aşama tanıtmaya ve kabul ettirmeye çalışıyoruz. Aramızdaki bağların daha da güçlenmesini ve halklarımızın her türlü faaliyette bir arada olmasını temenni ediyorum.”