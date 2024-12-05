Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, törende yaptığı konuşmada, DAÜ’de eğitim ve görev yapmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, uluslararası sorunlara ve bölgedeki çatışmalara rağmen gösterdiği başarıdan dolayı DAÜ Mütevelli Heyeti'ni, akademisyenlerini ve çalışanlarını tebrik etti.

DAÜ’nün yükseköğrenimde dünyada tanınan, “paha biçilmez” bir marka olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasında büyük rol oynadığını kaydetti.

Kurulduğu günden itibaren DAÜ’den 144 farklı ülkeden 77 bin öğrencinin mezun olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu öğrencilerin özgeçmişlerinde DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yer aldığını belirtti.

Stanford Üniversitesi’nin kriterlerine göre ödül alan akademisyenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin, insanlığa katkıda bulunmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının ardından Stanford Üniversitesi Dünyanın En İyi Yüzde İki Bilim İnsanı Listesi’ne giren akademisyenlere ödüllerini takdim etti.

Ödül töreninde ayrıca Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Anıl Kaya da ödül takdiminde bulundu.