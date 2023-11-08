KKTC’nin gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan Tatar, burada EİT Genel Sekreteri Khusrav Noziri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EİT’i oluşturan ülkelerin 500 milyon üzerinde bir nüfusu olduğunu ve güçlü bir ekonomik değeri bulunduğunu ifade ederek, EİT ile ilişkilere verdikleri öneme değindi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının haksız ambargolara maruz bırakıldığını, 60 yıl süren müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sürdürülen iki devletli çözüm siyasetine işaret etti.

Kıbrıs’ta iki devletin işbirliğine dayalı bir çözümün, en doğru çözüm olacağına vurgu yapan Tatar, iki devletin, su, enerji ve diğer alanlarda işbirliği yapılabileceğine dikkat çekti.

Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’taki mevcut durum hakkında da genel sekreteri bilgilendiren Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM ve diğer uluslararası platformlarda KKTC’ye verdiği desteği anlattı.

Tatar, Türkiye’nin her alanda KKTC’nin yanında olduğunu, bu çerçevede EİT ile de ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze’de yaşanan saldırılara da işaret ederek, bir an önce durmasını temenni etti.

EİT Genel Sekreteri Noziri de, Kıbrıs Türk halkının sıkıntıları ve taleplerini yakından bildiklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası temaslarını geliştirmesine destek verdiklerini söyledi.

Noziri, KKTC’nin gözlemci statüsünde EİT toplantılarına katılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.