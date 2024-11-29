Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, ziyaretler sırasıyla Canbulat Burcu, Akkule ve Çifte Mazgal'a yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2025 yılı içerisinde Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tarihi Kertikli Hamamı ve Karpaz (Diamante) Burcu’nda da Komite tarafından koruma çalışması yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel miras alanında yapılan tüm çalışmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çağdaş bir devlet olarak adanın kültür mirasına atfettiği önemin en somut göstergelerinden birini oluşturduğunu vurgulayarak, Komitenin, iki taraf arasında iş birliği kültürünün gelişmesine katkılarından memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, iş birliğinin ortak fayda olan diğer alanlara da yansımasını beklediğini, adada olumlu bir havanın oluşabilmesi için de bu tür ortak çalışmaların önem taşıdığını belirtti ve Komiteye teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Tatar’a, Güven Yaratıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Müdür/Temsilci Seniha Birand Çınar ile İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay ve Gazimağusa Belediyesi’nden temsilciler eşlik etti.

İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi, ülkedeki tarihi eserlerin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan Osmanlı/Türk eserlerinde de çalışmalar yürütüyor.