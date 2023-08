Tatar

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, İngiltere’de 1984 yılından beridir faaliyet gösteren okulun, Kıbrıs Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve Türkçe’nin iyi kullanılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin ve özellikle Londra’nın Kıbrıs Türkleri için çok önemli olduğuna işaret ederek, İngiltere’de ve KKTC’de farklı faaliyetlerde buluştuklarını ve aynı duyguları paylaştıklarını ifade etti.

İngiltere’ye yaklaşık 70 yıl önce göç eden Kıbrıs Türklerle bir ve tek yürek olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim çağında olunan bu dönemde dayanışma, birlik ve beraberliğin artarak sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerin, Türkçe dil eğitimi yanında Kıbrıs Türk kültürü, sanatı ve tarihi eğitimini almasıyla Kıbrıs Türk kimliği ve KKTC’ye olan maneviyatlarının da güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gösterilen özverili çalışmalardan dolayı okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

İngiltere gibi büyük bir ülkede, her hafta fedakarlık göstererek çocuklarını Londra’da okula gönderen ailelere de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Orada yetişen çocuklarımız kendilerini geliştirmeli ve öz vatanlarını unutmamalı. Dünyanın neresinde yaşıyorsa, her Kıbrıslı Türkün devleti KKTC’dir ve büyük bir kazanımdır. Her zaman yanınızdayız, sizlerin başarıları bizlerin de başarısıdır. Öğretmenlere, yöneticilere, çalışanlara, öğrenci ve velilerine başarılar dilerim” dedi.

Tözün

Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu Müdürü Ulaş Tözün de kabulde yaptığı konuşmada, okulun 1984 yılından beridir Güney Londra’da çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, 37 haftalık eğitim programında Türk Dili ve kültürü hakkında dersler verildiğini, özel günlerde tören düzenlendiğini ve halk dansları eğitiminin de verildiğini ifade etti.

Okulda, KKTC Ataşeliği ve TC eğitim müşavirliği tarafından 7 öğretmenin görevlendirildiğini ve toplamda 15 öğretmenin görev yaptığını aktaran Tözün, kreş ve büyüklerde 13 sınıfta eğitim verildiğini dile getirdi.

Londra’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun birlikteliği açısından okulun bir buluşma noktası olarak kullanıldığını belirten Tözün, Londra’da düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde gönüllü olarak yer aldıklarını kaydetti.