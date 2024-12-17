Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, Enstitü'nün Türkiye’nin önemli kuruluşları arasında yer aldığını vurgulayarak, en üst teknolojiyle gerek iklim değişikliği gerekse doğal afetlerin yakından takip edilmesi konusunda yürütülen çalışmaların önemine değindi.

Elde edilen deneyimleri ve çalışmaların bilgi birikimlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de paylaşılmasının bir değer olduğunu vurgulayan Tatar, "Enstitü’nün bu paylaşımı, bizim kurumlarımızın bilgi birikimini güçlendirmesi adına destek niteliğindedir. Bu bağlamda, sunmuş olduğunuz olanaklardan dolayı sizlere teşekkür ederim.” dedi.

Kabulde hazır bulunan Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş’e de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti yineledi.

- Özel

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel de, yürütülen çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi verdi ve iş birliğinin önemine değinerek her konuda yardıma hazır olduklarını ifade etti.