1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın çok kritik bir tarih olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ile Doğu Akdeniz’deki bir Türk devletinin temellerinin atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Başkanlığındaki “Bolu Halkı ile Buluşma Toplantısı”na katıldı.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü’nde yer alan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ardından tanıtım filmi gösterildi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Heykelinin açılışı nedeniyle Bolu’da olduğunu belirtti. “KKTC benim gönlümde Türkiye’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Kendimizi büyük Türk milletinin bir parçası olarak görüyoruz, hep öyle olacak” diyen Tatar, Bolu’da böyle bir toplantıda bulunarak, hitap etmekten duyduğu onuru ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün geçmişte acılar, soykırımlar, göçler yaşadığını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, her türlü mezalime karşı baş koyduğunu, şehitler verdiğini, bedeller ödediğini ve her zaman yanında Anadolu’yu, Türkiye’yi gördüğünü kaydetti.

“100 ÜLKENİN TANIMASINDAN ÇOK DAHA İYİSİ BİZİ TÜRKİYE’NİN TANIMASIDIR”

Anadolu’ya Türkiye’ye olan bağlılığa vurgu yapan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, “Dünya bizi tanımıyor ama hep biz şöyle diyoruz, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş da öyle diyordu, ‘100 ülkenin tanımasından çok daha iyisi bizi Türkiye’nin tanımasıdır’” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreninin ardından ilk ziyaretini KKTC’ye yaptığını dile getiren Tatar, “Bu bizim için büyük bir onurdur…” dedi. KKTC’nin var olduğunu ve yaşayacağını, Anadolu ve Türkiye’nin tamamıyla Kıbrıs Türk halkının arkasında olduğunu vurgulayan Tatar, “Büyük Türk dünyasının bir parçası olarak, en güneydeki Türk devleti olarak Doğu Akdeniz’deki varlığımızı sürdürmenin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Gelecek sene Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçmiş olacağını ifade eden Tatar, Doğu Akdeniz’de, güvenlik meselelerinin her geçen gün daha da önem kazandığı bölgede, KKTC’nin, Türkiye ile birlikte serhat bekçileri olarak var olmasının önemli olduğunu söyledi.

“Kıbrıs’taki varlığımızı ekonomik ve sosyal politikalar ile güçlendirmeye çalışıyoruz” diyen Tatar, Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarının desteğiyle KKTC’deki yapıyı, her türlü haksızlığa, dünyanın uyguladığı ambargolara, izolasyonlara, engellemelere rağmen güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi. KKTC’de Ombudsman’ın İlkan Varol olduğunu işaret eden Tatar, Türk Devletler Teşkilatı’nda Türkiye’nin desteğiyle Varol’un da yer almasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

“BİZ KIBRIS’TA İNSAN HAKLARINI ÇOK İYİ BİLEN BİR HALKIN TEMSİLCİLERİYİZ”

“Biz Kıbrıs’ta insan haklarını çok iyi bilen bir halkın temsilcileriyiz” diyen Tatar, Kıbrıs Türkü’nün 1960’lı yıllarda her türlü saldırıya maruz kaldığını ancak “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” Rum mezalimi ile Kıbrıs Türkü’nün hiçbir hakkını tanımadığını söyledi. Dünyanın bunu seyrettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “BM seyirci kalmış, garantör ülke İngiltere seyirci kalmış, hepsi mezalimi seyretmiştir” dedi.

Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türkü’nü mezalimden kurtardığını ifade eden Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, insan hakları açısından “Dünya 5’ten daha büyük” sözüne dikkat çekti.

Tatar, “Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’taki temsilcileri olarak 1571’de 80 bine yakın şehit verilerek, fetih edilen Kıbrıs’ta 400 senelik geçmişimizde 350 sene Osmanlı devletinin hakimiyetinde sürdürülen Kıbrıs’taki varlığımız, Türkiye’nin desteğiyle daha da kökleşerek, KKTC’yi yaşatmak hepimizin en büyük temennisi ve dileğidir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara karşı Türkiye’nin desteğinin önemini dile getiren Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olarak TC Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ilk yüzyılını tamamladığını, şimdi ikinci yüzyıla Türkiye Yüzyılına hazırlanıldığını ifade ederek, “Biz de en güneydeki Türk devleti olarak bütün bu gelişmeleri izliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bunun KKTC’ye yansımasının temennisi olduğunu dile getirdi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın çok kritik bir tarih olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ile Doğu Akdeniz’deki Türk devletinin temellerinin atıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bize düşen kendi insanımıza umut vaat edebilmek, acıları geçmişte bırakmak suretiyle geleceğe birlikte bu yolculuğu en iyi şekilde yürüyebilmektir” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin, Anadolu’nun, Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu belirtti.

MALKOÇ

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da konuşmasına herkesi selamlayarak başlayarak, “Cumhurbaşkanımızın burada olması mutluluğumuzu taçlandırdı” dedi. Malkoç, vatandaş ile idare arasında çıkan ihtilafların çözümünde kamu denetçiliği kurumunun rolünü anlattı. KKTC’nin kurulmasının önemini belirten Malkoç, bağımsız Kıbrıs Türk devletinin dünyaya tanıtılmasını temenni etti.

KILIÇ

Bolu Valisi Erkan Kılıç da, Bolu olarak anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar ve Kamu Başdenetçisi Malkoç’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Bolu’da bulunan komando tugayının, Kıbrıs’ta çok önemli görevler üstlendiğini dile getiren Kılıç, şehitler, gaziler verildiğini anlattı.

ALİŞARLI

Bolu-Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise konuşmasında, üniversite hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulunuldu.